Opasna bakterija širi se Europom: Sve više slučajeva trovanja hranom, ovo je najčešće kontaminirani proizvod

Prema novom izvješću Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), u 2024. godini zabilježeno je više od 3.000 potvrđenih infekcija listerijom, pri čemu je oko 70 posto oboljelih trebalo bolničku skrb, a svaka dvanaesta osoba je preminula, piše Euronews.

Listerija je vrsta bakterije koja uspijeva u vlažnim i hladnim okruženjima te ju je teško ukloniti čak i agresivnim čišćenjem. Infekcije, koje se najčešće prenose putem hrane, rijetke su, ali mogu biti smrtonosne.

Izvješće je pokazalo da do 3 posto gotovih jela sadrži razine kontaminacije listerijom iznad granica koje dopušta EU. Najčešće kontaminirani proizvodi su fermentirane kobasice.

“Jedna od najozbiljnijih prijetnji”

“Premda je kontaminacija rijetka, listerija može uzrokovati teške bolesti, zbog čega je jedna od najozbiljnijih prijetnji koje pratimo u području bolesti prenosivih hranom,” rekao je Ole Heuer, voditelj ECDC-ova odjela koji povezuje ljudsko, životinjsko i okolišno zdravlje.

Izvješće je pratilo infekcije listerijom, salmonelom, kampilobakterom, E. coli koja proizvodi šiga toksin (STEC) i drugim bakterijama u Europskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu i još osam neeuropskih država.

U 2024. godini zabilježeno je 6.558 epidemija bolesti prenosivih hranom – 14,5 posto više nego prethodne godine. Iako je porastao broj slučajeva i hospitalizacija, broj smrtnih ishoda prošle je godine pao.

“Uzlazni trend” infekcija prenosivih hranom vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika, navodi izvješće, uključujući promjene u prehrambenim navikama – primjerice veću konzumaciju gotovih jela – kao i nehigijensko rukovanje hranom te starenje stanovništva koje je podložnije bolestima.

U 2024. godini povrće i drugi ne-životinjski proizvodi bili su povezani s najviše smrtnih slučajeva u epidemijama trovanja hranom, uz snažne dokaze o njihovu podrijetlu. No salmonela je bila odgovorna za većinu višedržavnih epidemija, a jaja i proizvodi od jaja ključni su izvor zaraze.

Značajan porast infekcija

EU agencije navele su kako je posljednjih deset godina zabilježen “značajan porast” infekcija salmonelom na peradarskim farmama te da mnoge države EU ne čine dovoljno kako bi ih suzbile.

“Ove godine značajan broj država članica nije ispunio sve ciljeve za smanjenje salmonele u peradi; samo je 14 država u potpunosti zadovoljilo propisane zahtjeve,” izjavio je Frank Verdonck, voditelj EFSA-ine jedinice za biološke opasnosti te zdravlje i dobrobit životinja.

Šta napraviti?

Agencije poručuju da ljudi mogu poduzeti korake kako bi se zaštitili od infekcija prenosivih hranom, uključujući održavanje temperature hladnjaka na 5 °C ili niže, konzumaciju gotovih jela prije roka upotrebe, temeljito kuhanje mesa, odvajanje sirove i kuhane hrane te pranje ruku, kuhinjskog pribora i površina nakon rukovanja sirovim namirnicama.

Naveli su i da bi “ranjive skupine” – uključujući starije osobe, trudnice i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom – trebale “izbjegavati konzumaciju visokorizičnih namirnica”, poput gotovih jela, nepasteriziranog mlijeka i mekih nepasteriziranih sireva.

Za zaštitu tih skupina “potrebni su snažan nadzor, sigurna proizvodnja hrane i ključne mjere opreza u kućanstvu”, rekao je Heuer, prenosi N1.

