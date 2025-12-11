Objavljeni novi detalji o zdravstvenom stanju Miss Jamajke

Ljepotica s Jamajke, Gabrielle Henry (28), koja je pala s bine tokom takmičenja Miss Universe u Bangkoku i dalje se nalazi u kritičnom stanju. Kako su otkrili iz direkcije izbora, nakon krvarenja u mozgu i niza teških povreda, liječnici se bore za njezin život.

Dramatičan incident dogodio se prije nekoliko sedmica na predizborima za Miss Universe u Bangkoku, kada je Miss Jamajke, 28-godišnja Gabrielle Henry, pala s bine tokom predstavljanja u večernjoj haljini. Ljepotica je zadobila teške povrede i i dalje se nalazi u kritičnom stanju.

Do nesreće s teškim posljedicama došlo je krajem novembra. Kako se moglo vidjeti i na snimci, Gabrielle je iznenada izgubila ravnotežu i pala s bine. Hitne službe odmah su reagovale, pružile joj prvu pomoć na licu mjesta i hitno je prevezle u bolnicu u Bangkoku.

Tek je naknadno otkriveno kako su posljedice pada teže nego što se isprva mislilo. ‘Organizacija Miss Universe i porodica dr. Gabrielle Henry, Miss Universe Jamajke 2025., žele podijeliti nove informacije o njezinom stanju i daljnjem liječenju’, stoji u najnovijem službenom saopćenju.

Henry je zadobila krvarenje u mozgu s gubitkom svijesti, prijelom, povrede lica i druge teške tjelesne povrede. Nalazi se na odjelu intenzivne njege pod stalnim neurološkim nadzorom koji zahtijeva 24-satnu prisutnost specijalista. Povratak na Jamajku planiran je za nekoliko dana, čim njezino stanje to dopusti.

Organizacija Miss Universe u potpunosti je stala iza svoje kandidatkinje i preuzela sve troškove bolničkog liječenja na sebe.

‘Organizacija je pokrila sve troškove bolničkog liječenja, medicinske njege i rehabilitacije u Tajlandu, kao i troškove smještaja i života za majku i sestru dr. Henry, koje su uz nju u ovim teškim trenucima’, navodi se u saopćenju.

Osim toga, u potpunosti će finansirati i medicinski opremljen let za povratak na Jamajku. ‘Obavezujemo se pokriti i sve buduće medicinske troškove koji proizađu iz ovog incidenta’, zaključuje se u izjavi, prenosi tportal.hr.

