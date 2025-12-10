Veliki preokret do kraja godine: Mars od 15. decembra mijenja sudbinu svakog znaka – a njima se smiješi nevjerovatna sreća

Decembar ove godine ne donosi samo bilans, zaključke i spisak novogodišnjih želja. Donosi ogroman astrološki pomak: 15. decembra Mars ulazi u Jarca i pokreće talas najdisciplinovanije, najambicioznije energije u Zodijaku.
Mars je planeta akcije, volje, snage i borbe.
U Jarcu se ponaša kao vojnik sa zadatkom.
Nema rasipanja. Nema “sutra ću”. Nema besciljnog skakanja s ideje na ideju.
Ovo je trenutak kada se sve usmjerava ka jednom cilju: završi, realizuj, ostvari.
Oni koji su u prethodnim mjesecima samo skupljali planove – sada kreću u akciju.
Oni koji su se lomili i odugovlačili – sada znaju tačno šta hoće.
A oni koji su se osjećali izgubljeno – ponovo staju na noge.
Ovo je tranzit koji daje čeličnu volju, fokus i otpornost.
Izdržavanje pritiska postaje lakše, a rezultati – vidljiviji.
Ko ima najveću sreću?
Tri znaka biće najjače pogođena, ali u dobrom smislu:
Bik, Djevica i Jarac.
Bik dobija veliku životnu priliku.
Putovanje, novi posao ili veliki skok unapred – nešto se otvara.
Djevica blista.
Kreativnost, samopouzdanje i ljubav – sve ide uzlazno.
Jarac dobija najveću moć.
Njihov tranzit, njihova borba, njihova pobjeda.
Ovo je period ličnih trijumfa.
A šta je sa ostalima?
Svako dobija svoj deo energije:
Ovan rješava karijeru i status. Dugo čekano priznanje dolazi.
Blizanci se oslobađaju tereta i završavaju emocionalne priče.
Rak postavlja granice i čisti odnose.
Lav uvodi red u posao i telo – nova rutina, novi uspeh.
Vaga sređuje dom, porodicu i imovinu.
Škorpija pregovara, potpisuje, rešava papirologiju.
Strijelac sređuje novac. Dolazi prilika za zaradu.
Vodolija se povlači da završi staro i pripremi teren.
Ribe ulaze u društveni vrtlog – projekti, prijateljstva, nova podrška.
Mars u Jarcu: Šta ovo znači?
snažnija volja
bolja organizacija
završavanje započetog
više discipline
hladna glava pod pritiskom
Ovo je tranzit koji ne priča mnogo – radi.
Do kraja godine mnogi će:
napokon završiti nešto što ih mesecima muči,
prekinuti ono što ih koči,
napraviti potez koji menja godinu 2026.
Kao što Jarac kaže:
rezultati, ne izgovori.
Pred nama je period kada se život slaže kao slagalica.
Neko dobija vratima koja su bila zatvorena.
Neko dobija hrabrost da ih razbije.
Mars u Jarcu je snaga u tišini.
Ko je spreman – sada ide naprijed, piše naj žena.