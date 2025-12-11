Svijet

SAD i Japan podigli bombardere zbog Kine i Rusije

7.4K  
Objavljeno prije 1 sat

SAD i Japan su podigli svoje najmoćnije bombardere i lovce nakon što su ruski i kineski avioni izveli zajedničku patrolu u blizini japanskih obala, što je dodatno pojačalo tenzije u regiji.

Sjedinjene Američke Države i Japan održali su zajedničke patrole borbenim avionima samo nekoliko sati nakon što su ruski i kineski borbeni avioni uočeni u blizini japanske obale .

Američki bombarderi sposobni za nuklearno oružje preletjeli su Japansko more zajedno s japanskim borbenim avionima u srijedu, demonstrirajući silu nakon kineskih i ruskih vježbi na nebu i morima oko Japana i Južne Koreje.

” Japan i SAD su potvrdili svoju snažnu odlučnost da spriječe svaki jednostrani pokušaj promjene statusa quo silom i potvrdili spremnost i Snaga samoodbrane (SDF) i američkih snaga”, saopštilo je japansko Ministarstvo odbrane.

Let dva američka strateška bombardera B-52 s tri japanska nevidljiva lovca F-35 i tri lovca za zračnu superiornost F-15 bio je prvi put da su SAD potvrdile svoje vojno prisustvo otkako je Kina prošle sedmice započela vojne vježbe u regiji.

Patrola je uslijedila nakon zajedničkog leta kineskih i ruskih strateških bombardera u Istočnom kineskom moru i zapadnom Pacifiku u utorak, kao i nakon odvojenih vježbi kineskih nosača aviona koje su navele Japan da podigne avione za koje Tokio tvrdi da su bili ciljani radarskim zracima .

Regionalne tenzije su porasle otkako je japanski premijer Sanae Takachi prošlog mjeseca izazvao sukob s Pekingom komentarima o tome kako bi Tokio mogao odgovoriti na hipotetički kineski napad na Tajvan.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh