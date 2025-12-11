SAD i Japan podigli bombardere zbog Kine i Rusije

Sjedinjene Američke Države i Japan održali su zajedničke patrole borbenim avionima samo nekoliko sati nakon što su ruski i kineski borbeni avioni uočeni u blizini japanske obale .

Američki bombarderi sposobni za nuklearno oružje preletjeli su Japansko more zajedno s japanskim borbenim avionima u srijedu, demonstrirajući silu nakon kineskih i ruskih vježbi na nebu i morima oko Japana i Južne Koreje.

” Japan i SAD su potvrdili svoju snažnu odlučnost da spriječe svaki jednostrani pokušaj promjene statusa quo silom i potvrdili spremnost i Snaga samoodbrane (SDF) i američkih snaga”, saopštilo je japansko Ministarstvo odbrane.

Let dva američka strateška bombardera B-52 s tri japanska nevidljiva lovca F-35 i tri lovca za zračnu superiornost F-15 bio je prvi put da su SAD potvrdile svoje vojno prisustvo otkako je Kina prošle sedmice započela vojne vježbe u regiji.

Patrola je uslijedila nakon zajedničkog leta kineskih i ruskih strateških bombardera u Istočnom kineskom moru i zapadnom Pacifiku u utorak, kao i nakon odvojenih vježbi kineskih nosača aviona koje su navele Japan da podigne avione za koje Tokio tvrdi da su bili ciljani radarskim zracima .

Regionalne tenzije su porasle otkako je japanski premijer Sanae Takachi prošlog mjeseca izazvao sukob s Pekingom komentarima o tome kako bi Tokio mogao odgovoriti na hipotetički kineski napad na Tajvan.

