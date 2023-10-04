Bliski Istok: Ponovo se rađa država nestala 1990.?

Oko 10.000 vojnika Južnog prijelaznog vijeća (STC) ušlo je prošli tjedan u naftom bogatu pokrajinu Hadramaut, a zatim u Marah, manje naseljenu pokrajinu na granici s Omanom , koja prije nije bila pod njihovom kontrolom.

S ovim pobjedama, STC sada kontrolira svih osam provincija koje su nekada činile Južni Jemen, nešto što se nikada prije nije dogodilo. Oman je isprva zatvorio granicu i zahtijevao uklanjanje zastave Juga, ali je potom odustao.

U velikom preokretu za Saudijsku Arabiju , koja je godinama bila vodeći vanjski akter u Jemenu , Rijad je povukao svoje trupe iz predsjedničke palače u južnom glavnom gradu Adenu , kao i iz zračne luke. Evakuacija sugerira da su snage koje podržava Saudijska Arabija unutar međunarodno priznate vlade poražene, barem zasad.

Međutim, potpuno i trenutno proglašenje državnosti bio bi riskantan politički potez, s obzirom na iskustva zemalja koje su krenule sličnim putem, poput Zapadne Sahare , koja je vjerovala da ima snažnu međunarodnu podršku za odcjepljenje od Maroka, ali ta je podrška kasnije oslabila.

Vjerojatnije je da će STC najaviti održavanje referenduma o neovisnosti od Sjevera u srednjoročnom razdoblju. Njegova sudbina uvelike ovisi o odlukama njegovog glavnog sponzora, UAE-a .

Otkad su sjeverni Hutiji zauzeli glavni grad 2015. godine, jugom vlada krhka politička koalicija koju čine saudijski saveznik, stranka Islah koju predvodi jemenski predsjednik Rashad al-Alimi, i STC koju podržavaju Emirati , a koju predvodi predsjednik Aydarus al-Zubaidi.

Dva tabora su teško surađivala unutar predsjedničkog vijeća, ali Zubaidi je od početka imao jače vojne sposobnosti. Alimi je napustio zemlju i otišao u Rijad, gdje se u nedjelju sastao s francuskim, britanskim i američkim diplomatima.

Pozvao je STC da se vrati u kasarnu, rekavši:

“Odbacujemo jednostrane poteze koji potkopavaju pravni poredak države i stvaraju paralelnu stvarnost.”

Nakon prešutnog ili otvorenog zelenog svjetla, Zubajdijeve snage su prošli tjedan preuzele kontrolu nad PetroMasilom, najvećom jemenskom naftnom kompanijom sa sjedištem u Hadramautu. To je Zubajdija stavilo u snažnu poziciju utjecaja na budući politički smjer zemlje.

Ujedinjeni narodi protive se

Zapadni diplomati i UN godinama se protive podjeli Jemena na dvije države, usredotočujući se na saudijski plan koji predviđa saveznu vladu koja bi uključivala i Hute i južne snage.

Zapadni predstavnici su prošli tjedan telefonski razgovarali sa Zubaidijem, pokušavajući procijeniti njegove namjere, uključujući odnose s Rusijom i moguće posljedice za borbu protiv Hutija . Do sada se nijedna zapadna zemlja nije javno oglasila o situaciji, a ni SAD nisu komentirale.

Dvije provincije izvan tradicionalnih granica Juga, Taiz i Marib, trenutno nisu pod kontrolom Hutija, a STC bi im mogao ponuditi status protektorata kako bi spriječio njihovo eventualno preuzimanje.

„Ovo je vjerojatno najveća prekretnica za Jemen od pada Sane u ruke Hutija 2015. godine. Mogla bi promijeniti regionalne i lokalne odnose, uključujući potencijalni sukob između Emirata i Saudijske Arabije “, rekla je Maysaa Shujaa al-Deen, viša analitičarka u Centru za strateške studije u Sani.

Ako STC odluči pregovarati, bit će u iznimno snažnoj poziciji da zahtijeva neki oblik samouprave za Jug. Pitanje granične sigurnosti bit će posebno važno Saudijcima, s obzirom na prošle napade Hutija na Saudijsku Arabiju.

Nagađa se da su Emirati dali zeleno svjetlo STC-u nakon što ih je razljutila saudijska intervencija američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u okončanje rata u Sudanu, dugotrajne krize koja je Emiratima donijela ozbiljne kritike zbog navodnog naoružavanja milicije RSF-a, optužene za ratne zločine u Darfuru .

Saudijska delegacija je još uvijek u Hadramautu i pod velikim je pritiskom Rijada da spasi barem dio utjecaja u nastalom kaosu.

