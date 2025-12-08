Izraelci tajno snimaju saveznike: Špijunski skandal u američkoj bazi

Razmjere prikupljanja obavještajnih podataka u Centru za civilno-vojnu koordinaciju (CMCC) navele su američkog komandanta baze, general-potpukovnika Patrika Franka, da pozove izraelskog kolegu na sastanak kako bi mu rekao da snimanje mora odmah da prestane.

Osoblje i posjetioci iz drugih zemalja takođe su izrazili zabrinutost zbog izraelskog snimanja unutar CMCC-a. Neki su dobili uputstva da izbjegavaju dijeljenje osjetljivih informacija zbog rizika da bi mogle biti prikupljene i iskorištene.

Američka vojska odbila je da komentariše aktivnosti izraelskog nadzora. Izraelska vojska odbila je da komentariše Frankov zahtjev za zaustavljanje snimanja i navela da su razgovori unutar CMCC-a neklasifikovani.

“IDF dokumentuje i sažima sastanke na kojima je prisutan putem protokola, kao što to čini svaka profesionalna organizacija ove vrste na transparentan i dogovoren način. Tvrdnja da IDF prikuplja obavještajne podatke o svojim partnerima na sastancima na kojima IDF aktivno učestvuje je apsurdna”, navela je izraelska vojska u saopštenju.

CMCC je osnovan u oktobru radi praćenja primirja, koordinacije pomoći i izrade planova za budućnost Gaze u okviru plana Donalda Trampa za okončanje rata. Velike kopije tog dokumenta postavljene su širom zgrade.

Vojnici stacionirani tamo dobili su zadatak da podrže povećanje osnovnih zaliha u Gazu, što je bilo deo sporazuma. Izrael je redovno ograničavao ili sprečavao isporuke hrane, lekova i drugih humanitarnih dobara u Gazu. Potpuna blokada ovog leta dovela je do gladi u delovima teritorije.

Kada je CMCC počeo da radi, američki i izraelski mediji izvestili su da Izrael prenosi nadležnost nad time šta ulazi u teritoriju na američku vojsku.

Dva mjeseca nakon primirja, Vašington ima značajan uticaj, ali Izrael zadržava kontrolu nad perimetrom Gaze i onim što ulazi u teritoriju, prema riječima jednog američkog zvaničnika.

“Mi nismo preuzeli pomoć. To je integracija. Ruka i rukavica. Izraelci ostaju ruka, a CMCC je postao rukavica preko te ruke”, rekao je zvaničnik.

Među američkim snagama raspoređenim u CMCC bili su stručnjaci za logistiku iskusni u upravljanju prirodnim katastrofama ili obučeni za pronalaženje snabdjevačkih ruta kroz neprijateljsko područje. Došli su željni da povećaju protok pomoći, ali su ubrzo otkrili da izraelska kontrola nad robom koja ulazi u Gazu predstavlja veći problem od inženjerskih izazova. Unutar nekoliko nedelja, nekoliko desetina njih je otišlo.

Diplomate kažu da su diskusije u CMCC bile ključne u ubjeđivanju Izraela da izmjeni liste dobara zabranjenih ili ograničenih za ulazak u Gazu pod izgovorom da su “dvostruke namene”, odnosno da se mogu koristiti i u vojne i u humanitarne svrhe. To uključuje osnovne stvari poput šipki za šatore i hemikalija potrebnih za prečišćavanje vode.

CMCC okuplja vojne planere iz SAD, Izraela i drugih savezničkih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Facebook komentari