Veliki preokret – nisu više “direktna prijetnja”: KREMLJ pozdravlja veliku promjenu strategije SAD

“Smatramo ovo pozitivnim korakom”, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov za TASS, komentarišući izmjene ključnog dokumenta o nacionalnoj bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država.
Prema njegovim rečima, Kremlj namjerava da detaljnije prouči novu strategiju.
“Naravno, potrebno je da je bolje upoznamo i analiziramo. Sve u svemu, ove poruke su, naravno, u suprotnosti sa pristupima prethodnih administracija”, kazao je Peskov.
Prethodna strategija nacionalne bezbjednosti, usvojena za vrijeme bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, označila je Rusiju kao “prijetnju globalnom poretku, demokratiji i stabilnosti”.
TASS navodi da dokument Trampove administracije, pored promjene pristupa rusko-američkim odnosima, takođe kritikuje politiku širenja NATO-a i navodi da su evropske zemlje one koje već krše demokratske norme.