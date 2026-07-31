Pretjerano se znojite bez jasnog razloga? Evo šta se sve može kriti iza toga

Ipak, ako se obilno znojite bez očiglednog razloga, tokom noći ili kada nije vruće, vrijedi obratiti pažnju na druge simptome. Pretjerano znojenje ponekad može biti povezano s lijekovima, hormonskim promjenama ili određenim zdravstvenim stanjima prenosi Raport.

Nuspojava lijekova

Pojačano znojenje može se pojaviti kao nuspojava pojedinih lijekova, uključujući neke antidepresive.

Mogu ga izazvati i određeni lijekovi za krvni pritisak, preparati protiv prehlade koji sadrže pseudoefedrin, pojedini antibiotici i drugi lijekovi.

Znojenje se može javiti i nakon naglog prekida uzimanja snažnih lijekova protiv bolova ili drugih terapija koje izazivaju fizičku zavisnost.

Terapiju ne treba prekidati na svoju ruku. Ako sumnjate da neki lijek uzrokuje pretjerano znojenje, razgovarajte s ljekarom ili farmaceutom.

Hiperhidroza

Ako se obilno znojite i kada je hladno, dok mirujete ili bez jasnog okidača, moguće je da je riječ o hiperhidrozi.

To je stanje kod kojeg žlijezde znojnice rade pojačano, najčešće na dlanovima, stopalima, ispod pazuha ili na licu. Znojenje može biti toliko izraženo da ometa svakodnevne aktivnosti i izaziva nelagodu.

Simptomi se često pogoršavaju tokom vrućina, fizičke aktivnosti, stresa ili anksioznosti. Smatra se da je primarna hiperhidroza povezana s pretjeranom aktivnošću živaca koji kontrolišu znojne žlijezde.

Postoje različite mogućnosti liječenja, uključujući jače antiperspirante, određene lijekove, botoks i druge medicinske postupke.

Nizak nivo šećera u krvi

Iznenadno znojenje, drhtanje, slabost, glad, ubrzan rad srca i vrtoglavica mogu biti znak naglog pada šećera u krvi.

To se najčešće događa osobama koje imaju dijabetes i koriste inzulin ili određene lijekove, ali se može pojaviti i nakon dugog perioda bez hrane.

Ako se takve epizode ponavljaju, potrebno je razgovarati s ljekarom kako bi se utvrdio uzrok.

Hormonske promjene i bolesti

Pojačano znojenje može pratiti menopauzu i valunge, ali i poremećaje rada štitne žlijezde, posebno kada ona proizvodi previše hormona.

Noćno znojenje ponekad se javlja i kod infekcija, problema s hormonima ili drugih bolesti. Samo po sebi ne mora značiti ozbiljan problem, ali zahtijeva pregled ako je učestalo, natapa odjeću i posteljinu ili ga prate gubitak težine, povišena temperatura i izražen umor.

Može biti znak srčanog udara

Iznenadno hladno znojenje, mučnina, slabost ili osjećaj da ćete se onesvijestiti mogu se pojaviti tokom srčanog udara.

Ostali mogući simptomi uključuju pritisak, stezanje ili bol u grudima koji se može širiti prema ruci, leđima, vratu ili vilici, kao i otežano disanje.

Simptomi nisu kod svih osoba isti, a kod žena, starijih osoba i ljudi koji imaju dijabetes ponekad mogu biti manje tipični.

Ako se iznenadno znojenje pojavi zajedno s bolom ili pritiskom u grudima, nedostatkom zraka, mučninom ili naglom slabošću, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Kada se obratiti ljekaru?

Pregled je preporučljiv ako se znojenje pojavilo iznenada, nema jasan razlog, ometa san i svakodnevni život ili ga prate drugi simptomi.

Uzrok se ne može utvrditi samo prema količini znoja. Ljekar može procijeniti da li je riječ o hiperhidrozi, nuspojavi terapije ili stanju koje zahtijeva dodatne pretrage.

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