Spavate uz uključen ventilator? Ovo su mogući problemi koje može izazvati

Iako ventilator pomaže da se prostorija rashladi, stalno strujanje zraka može pogoršati simptome kod osoba koje imaju alergije na prašinu, pelud ili grinje. Ljekarka Hana Patel navodi da ventilator može raznositi alergene po prostoriji, zbog čega se kod nekih ljudi mogu javiti kihanje, svrbež i grlobolja nakon buđenja.

Poseban oprez savjetuje se osobama koje imaju astmu, jer prašina, spore i drugi čestice koje ventilator podigne mogu dodatno otežati disanje.

Suhi zrak i bolovi u mišićima

Stručnjaci upozoravaju da ventilator koji radi tokom cijele noći može isušiti sluznicu nosa, grla i disajnih puteva. Zbog toga se neki ljudi bude sa začepljenim nosom ili osjećajem nelagode, iako nisu prehlađeni.

Direktno puhanje hladnog zraka može uticati i na mišiće. Ako je ventilator postavljen preblizu tijelu, dugotrajno izlaganje može dovesti do zatezanja mišića, jutarnjih bolova ili pogoršanja postojećih tegoba.

Mogu se pojaviti i problemi poput suhih očiju, usta i kože, posebno kada je zrak usmjeren direktno prema licu.

Kako pravilno koristiti ventilator

Kako bi se smanjile moguće negativne posljedice, stručnjaci preporučuju da ventilator ne bude usmjeren direktno prema tijelu, već prema zidu ili plafonu kako bi se zrak ravnomjernije rasporedio.

Savjetuje se i korištenje tajmera, uključivanje ventilatora prije spavanja te redovno čišćenje uređaja i prostorije kako bi se smanjila količina prašine i alergena. Važno je i tokom dana unositi dovoljno tečnosti, posebno u periodima visokih temperatura.

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