Gde je nestao Pete Hegset?

Međutim, Bijeloj kući to ne smeta, piše briselski Politiko.

Ministar obrane ostao je suzdržan u vezi iznenađujuće uloge svog podređenog, ministra vojske Dana Driscolla , koji se nedavno katapultirao u središte pozornosti održavši iznenadne razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu i ruskim savjetnicima u Abu Dhabiju. Hegseth je, umjesto toga, dobio podršku baze predsjednika Donalda Trumpa da odobri istragu protiv senatora Marka Kellyja , bivšeg kapetana mornarice koji je vojnicima u videu rekao da mogu odbiti nezakonite naredbe.

Vođa Pentagona – bivši voditelj Fox Newsa – izgradio je neortodoksnu političku nišu koja mu je pomogla da se izolira od kritika unutar administracije, barem zasad.

„Predsjednik očekuje da će Pete ugasiti DEI (Raznolikost, jednakost i uključivost) u Pentagonu, u čemu je bio prilično uspješan. Predsjednik to voli“, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće.

Položaj ministra obrane tradicionalno nije otvoreno stranačka uloga, posebno zato što osoba radi s vojskom koja se zaklela da će ostati apolitična. No, Hegsethov mandat značajno se razlikovao od mandata njegovih prethodnika u načinu na koji je politizirao ured. Antagonizirao je demokratske zakonodavce na društvenim mrežama, okupljao se s konzervativnim aktivistima poput Laure Loomer u svom uredu i okupio novi, pažljivo odabrani korpus novinara Pentagona s krajnje desničarskim web stranicama o zavjerama.

“Projiciranje slike snage”

„Sve se svodi na projiciranje slike snage“, rekao je bivši dužnosnik Pentagona, koji je, kao i drugi intervjuirani, dobio anonimnost kako bi razgovarao o osjetljivoj temi.

„Nova politika reforme nabave je ogromna i važna stvar koju on radi“, rekao je izvor, misleći na novu inicijativu za transformaciju prodaje američkog oružja. „Ali on je i dalje usredotočen na razgovor o DEI-ju umjesto o toj promjeni politike.“

I čini se da je to dobro prihvaćeno u administraciji koja cijeni povjerenje, moć i odanost.

„Hegsett i dalje blisko surađuje s predsjednikom Sjedinjenih Država“, rekao je drugi dužnosnik obrane. „A ova apsurdnost sa senatorom Kellyjem i istragom glavnog inspektora mogla bi Hegsetta učiniti popularnijim kod predsjednika u kratkom roku. Dok ga to ne udari u glavu.“

Pentagon nije odgovorio na zahtjev za komentar. Bijela kuća inzistirala je da je Hegseth bio uključen u šire rasprave o budućnosti Ukrajine.

„Tajnica Hegseth duboko je uključena u sva pitanja nacionalne sigurnosti, uključujući rat između Rusije i Ukrajine, i svaka sugestija suprotnog je lažna“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt.

„Osim što vodi Pentagon, tajnik Hegseth upravlja procesom prodaje oružja NATO-u, predsjedniku pruža ključne informacije s bojišta, sudjeluje u predsjednikovim obavještajnim brifinzima, a također je duboko uključen u rasprave o Venezueli, Kini i svim izazovima diljem svijeta.“

Nestabilan mandat

Njegov mandat je i dalje nesiguran. Hegseth se još uvijek nosi s posljedicama Signalgatea , jednog od najneugodnijih incidenata Trumpovog drugog mandata. Očekuje se da će glavni inspektor Ministarstva obrane uskoro zaključiti istragu o tome je li šef Pentagona odao povjerljive informacije o američkim vojnim napadima u Jemenu ove godine u Signal chatu u kojem je slučajno sudjelovao i novinar .

Svađe, curenje tajnih planova i masovna otpuštanja; “To je potpuni kolaps”

Objavljivanje izvješća, ako dodatno implicira Hegsetta , moglo bi predstavljati probleme. A čelnik Pentagona mogao bi se suočiti s pozivima na sud i neugodnim saslušanjima ako demokrati ponovno preuzmu Zastupnički dom na međuizborima.

Čini se da Hegseth igra barem određenu ulogu u kontroverznim naporima administracije da iskorijeni narkokartele u Latinskoj Americi i oslabi autoritet venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura . U srijedu je otputovao u Dominikansku Republiku dok Pentagon nastavlja neviđeno gomilanje vojske na Karibima.

„Oni su vrlo situacijski i prilagođavaju se na temelju onoga što ima smisla u tom trenutku“, rekao je Alex Gray, šef kabineta Vijeća za nacionalnu sigurnost u prvoj Trumpovoj administraciji.

“Neke od stvari u kojima je (Hegset) u prvom planu su stvari koje zahtijevaju najvještiju komunikacijsku stručnost i najbolji kapacitet za razmjenu poruka.”

No Driscoll je i ovog tjedna nastavio puniti naslovnice, pozivajući Ukrajinu i europske saveznike da prihvate Trumpov mirovni prijedlog te se sastajući s ruskom delegacijom kao glavnim američkim pregovaračem. Trump je u utorak naznačio da će posebni izaslanik Steve Witkoff otputovati u Moskvu dok se Driscoll sastaje s Ukrajincima.

Gdje je otišao Pit Hegset?

Bijela kuća je zadužila Driscolla, koji je već trebao posjetiti Ukrajinu kako bi razgovarao o dronovima, da “ode i otvori vrata miru”, rekao je američki dužnosnik upoznat sa situacijom.

Druga osoba upoznata sa situacijom rekla je da iza kulisa, Hegset može delovati ukočeno i neudobno na diplomatskim sastancima iza zatvorenih vrata i da je morala da se oslanja na scenarije u određenim situacijama.

“Kada ste u fluidnoj diplomatskoj diskusiji, ne možete se samo držati scenarija”, rekla je ta osoba.

Ipak, Hegseth je privukao pozornost nekih od Trumpovih najvatrenijih pristaša, uključujući Loomera, influencera MAGA-e koji se povremeno sastaje s Hegsethom i kritizirao je Driscolla na internetu jer nije dovoljno odan predsjedniku.

„Ne govorim Peteu Hegsethu kako da radi svoj posao“, rekao je Loomer za Politico ovog ljeta. „On je dobar vođa u smislu da ne ignorira (pitanja koja pokrećem) i ne kaže: ‘Pa, u redu, nije važno.’“

Saveznici Bijele kuće tvrdili su da Hegseth također igra ključnu ulogu i u čistkama vojnih dužnosnika u Trumpovo doba i u rastućoj ulozi Pentagona u sigurnosti granica i raspoređivanju trupa u zemlji.

„Količina unutarnjeg čišćenja koju treba obaviti je izvanredna“, rekao je Gray. „Hegseth se morao nevjerojatno usredotočiti na slanje poruka i komuniciranje predsjednikovog programa za reformu odjela.“

