Novi soj gripe širi se svijetom: Vakcina protiv njega nije učinkovita?

Znanstvenici u Ujedinjenom Kraljevstvu upozoravaju da bi sezona gripe 2025./2026. mogla biti jedna od najtežih dosad. Virus H3N2 mutirao je čak sedam puta tijekom ljeta, što ga čini virulentnijim nego inače.

U Japanu su zdravstvene vlasti već proglasile epidemiju zbog neuobičajeno visokog broja slučajeva za ovo doba godine.

Infektolog dr. William Schaffner za Everyday Health napominje da se novi soj vjerojatno neće zaustaviti na granicama:

Gripa ne treba putovnicu. Vrlo je vjerojatno da će ovaj soj uskoro stići i u SAD, ako već nije prisutan.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ne treba paničariti. Gripa je poznata po svojoj nepredvidljivosti, pa je prerano govoriti o konačnom ishodu sezone.

Prvi podaci – aktivnost gripe u SAD-u još je niska, ali raste

Nakon nedavnog prekida rada državnih institucija, CDC ponovno prikuplja podatke o gripi. Prvi izvještaji pokazuju da je aktivnost gripe u SAD-u bila niska, ali postupno raste.

Štiti li nas ovogodišnje cjepivo slabije?

Kanadski znanstvenici su objavili analizu prema kojoj se ovogodišnje cjepivo možda ne poklapa u potpunosti s novim dominantnim sojem – podtipom K. Budući da ovaj podtip nije bio široko rasprostranjen tijekom južne hemisfere prošle sezone, nije uvršten u sastav cjepiva za sjevernu hemisferu.

Rani laboratorijski podaci pokazuju da je oko 63 % uzoraka gripe tipa A zapravo H3N2, no još nije poznato koliki je udio upravo podtip K.

Stručnjakinja dr. Antonia Ho upozorava da virus A/H3N2 generalno uzrokuje teže simptome nego A/H1N1, osobito kod starijih osoba.

Ipak – cjepivo i dalje pruža snažnu zaštitu

Čak i uz moguće nepodudaranje, ovogodišnje cjepivo i dalje pruža značajnu razinu zaštite. Infektolozi naglašavaju da cijepljeni imaju manju vjerojatnost zaraze, a čak i ako obole – simptomi su obično blaži.

Dr. Aaron Glatt pojašnjava:

Cjepivo nikada nije savršeno, jer se svake godine pojavljuju nove varijante. No, cijepljene osobe gotovo uvijek prođu bolje od necijepljenih – čak i kad postoji djelomično nepoklapanje.

Rani podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da je učinkovitost cjepiva protiv hospitalizacija ove sezone oko 70 – 75 % kod djece i 30 – 40 % kod odraslih, što je uobičajen raspon.

CDC preporučuje godišnje cijepljenje za sve starije od šest mjeseci, s posebnim naglaskom na najranjivije skupine – starije osobe, trudnice, osobe s kroničnim bolestima i djecu. Podatak koji zabrinjava – gotovo devet od 10 preminule djece u sezoni 2024./2025. nije bilo potpuno cijepljeno.

Zašto se treba cijepiti i ako ste zdravi?

Dr. Schaffner ističe da gripa može ozbiljno pogoditi i potpuno zdrave ljude:

Nitko ne želi biti onaj koji će prenijeti virus drugima. Cijepljenje štiti vas, ali i vašu obitelj i širu zajednicu.

Vrhunac sezone gripe obično nastupa u siječnju ili veljači, pa još uvijek nije prekasno za cijepljenje. No, stručnjaci savjetuju da ne odgađate – imunitetu treba 10 – 14 dana da se u potpunosti razvije. prenosi Dnevnik.

