Njemačka naoružava Izrael? Merc ide kod Netanjahua

Objavljeno prije 1 sat

Fridrih Merc će u decembru po prvi put posjetiti Izrael kao njemački kancelar, rekao je diplomatski izvor za The Times of Israel.

Posjeta, okvirno planirana za 6. i 7. decembar, obuhvata sastanak sa premijerom Netanjahuom i obilazak memorijalnog centra Holokausta Jad Vašem.

Merc, koji je izabran u maju, biće prvi izabrani lider neke veće evropske zemlje koji je posjetio Izrael u više od godinu dana.

Berlin je u avgustu obustavio dio trgovinske razmene oružja sa Izraelom zbog odluke izraelskog kabineta da zauzme grad Gazu u ratu protiv Hamasa.

Njemačka je drugi najveći izvoznik oružja Izraelu, odmah nakon Sjedinjenih Američkih Država, i pruža mu značajnu podršku.


