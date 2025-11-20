Svijet

VIDEO Izraelski vojnici potukli se u bazi

Objavljeno prije 14 minuta

DOŠLO je do tučnjave između izraelskih vojnika u vojnoj bazi na sjeveru Izraela, izvijestili su lokalni mediji.

Videosnimka koja je kružila internetom prikazuje izraelske vojnike u blagovaonici baze kako se žestoko udaraju i bacaju stolice jedni na druge.

Prema Jerusalem Postu, incident se dogodio u nedjelju između vojnika brigade Givati i inženjeraca. Počelo je kao verbalni sukob, a preraslo je u fizički obračun.

Izraelska vojska osudila je incident i otvorila istragu, navodi list. Nisu dani daljnji detalji o razlogu tučnjave.

Izvještaj belgijske fondacije Hind Rajab utvrdio je da je brigada Givati povezana sa sustavnim zlostavljanjem civila u Pojasu Gaze, uključujući mučenje, pljačku i uništavanje stambenih područja.


