VIDEO Izraelski vojnici potukli se u bazi

Videosnimka koja je kružila internetom prikazuje izraelske vojnike u blagovaonici baze kako se žestoko udaraju i bacaju stolice jedni na druge.

🚨🇮🇱 Breaking from the IDF cafeteria:

Givati troops and Engineering Corps soldiers ended up brawling over dinner, leaving multiple injuries. If they can’t control their own soldiers at the lunch table… how exactly are they winning any war? pic.twitter.com/qw3O9TKvsz — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) November 18, 2025

Prema Jerusalem Postu, incident se dogodio u nedjelju između vojnika brigade Givati i inženjeraca. Počelo je kao verbalni sukob, a preraslo je u fizički obračun.

Izraelska vojska osudila je incident i otvorila istragu, navodi list. Nisu dani daljnji detalji o razlogu tučnjave.

Izvještaj belgijske fondacije Hind Rajab utvrdio je da je brigada Givati povezana sa sustavnim zlostavljanjem civila u Pojasu Gaze, uključujući mučenje, pljačku i uništavanje stambenih područja.

Facebook komentari