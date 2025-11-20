“SIGURNO JE IMAO NEKU PRLJAVŠTINU O TRAMPU” Konačno progovorio brat Džefrija Epstajna – planeta zanijemila od šoka!

Mark Epstajn, rođeni brat milijardera pedofila Džefrija Epstajna, izjavio je da je pokojni osuđeni se.sualni prijestupnik “sigurno imao prljavštinu“ o predsjedniku SAD Donaldu Trampu, piše espreso.

“Nije mi rekao šta zna, ali Džefri je sigurno imao prljavštinu o Trampu”, rekao je Epstajn voditelju Krisu Kuomu na NewsNation, prenosi ugledni portal The Hill.

Prema dokumentima koje je prošle nedelje objavio Odbor Predstavničkog doma Kongresa SAD za nadzor i reforme vlasti, Džefri Epstajn je više puta pominjao predsjednika u mejlovima prije smrti u pritvoru na Menhetnu 2019. godine.

Tramp je negirao da je znao za Epstajnove zločine, uključujući optužbe za trgovinu maloljetnim djevojkama radi se.sualne eksploatacije, nazivajući zahtjeve žrtava da se objave dokumenta o slučaju “prevarom” koju su, kako tvrdi, inscenirali demokrate.

U nedjelju je, usred dvostranačkog nezadovoljstva, predsjednik djelovao kao da mijenja stav. Podstakao je republikance da glasaju za prijedlog zakona koji bi obavezao Ministarstvo pravde da objavi dokumenta. On je u srijedu uveče i potpisao zakon o objavljivanju dosijea.

Mark Epstajn, međutim, tvrdi da je “sve što Tramp kaže zapravo obična laž”.

“Možeš vidjeti u mejlovima. Tramp može da poriče koliko god hoće, ali to je prilično jasno”, dodao je, pozivajući se na poruke koje su prošle nedjelje objavile demokrate u Predstavničkom domu.

U jednom imejlu iz januara 2019. godine, Epstajn je kolumnisti Majklu Vulfu napisao da je “naravno Tramp znao za devojke, jer je tražio od saučesnice Gislejn Maksvel da prestane”.

U drugom, iz aprila 2011, Epstajn je napisao Gislejn Maksvel da je Tramp “pas koji nije zalajao” i da je “provodio sate u mojoj kući” sa jednom od njegovih žrtava.

Demokrate u odboru su redigovale ime žrtve, ali dosijei koje je objavio odbor predvođen republikancima ukazuju na to da je to bila Virdžinija Đufre, koja je optužila Epstajna, kao i ražalovanog britanskog princa Endrua. Ona je u aprilu izvršila samoubistvo. U julu je predsednik SAD rekao da je Epstajn “ukrao” Virdžiniju Đufre iz njegovog odmarališta Mar-a-Lago na Floridi, što je izazvalo pitanja porodice pokojne žrtve.

Portparolka Bele kuće Abigejl Džekson odbacila je optužbe Epstajnovog brata, rekavši da “umesto da pojačavaju neosnovane tvrdnje, mediji bi trebalo da počnu da postavljaju prava pitanja: Zašto je Stejsi Plasket (poslanica demokrata, Američka Devičanska Ostrva) slala poruke uživo Epstajnu 2019. godine tokom saslušanja u Kongresu nakon što je bio osuđen za seksualni prestup i zašto je prihvatila hiljade dolara od njega? Zašto je predsednik Bil Klinton putovao Epstajnovim avionom 26 puta? I zašto je jedna od Epstajnovih žrtava napisala da je videla Klintona na Epstajnovom ostrvu sa dve mlade žene? Ovo su samo neka od mnogih pitanja na koja američki narod zaslužuje da dobije odgovor”.

Epstajn je u imejlu iz 2011. godine, koji je objavio odbor, napisao da Klinton “nikada” nije posjetio njegovo privatno ostrvo Litl Sent Džejms na Američkim Devičanskim Ostrvima.

U decembru 2015. godine, Volf je u imejlu rekao Epstajnu da pusti Trampa da se “objesi” kao odgovor na pitanje seksualnog prestupnika šta je tadašnji republikanski kandidat trebalo da kaže o njihovoj vezi tokom debate republikanaca na preliminarnim izborima.

Tokom tog foruma, koji je moderirao CNN, Tramp nije bio ispitivan o svojim vezama sa Epstajnom. Bijela kuća se oglasila o najnovijim navodima:

“Činjenica ostaje da je predsednik Tramp izbacio Džefrija Epstajna iz svog kluba prije nekoliko decenija jer je bio gmizavac prema njegovim zaposlenima”, navela je u saopštenju, portparolka Bele kuće Karolina Livit.

