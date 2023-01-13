Elon Musk: Za 20 godina većina ljudi neće morati raditi

“Umjetna inteligencija i humanoidni roboti zapravo će eliminirati siromaštvo”, rekao je Musk na Američko-saudijskom investicijskom forumu u Washingtonu.

Musk, koji vodi kompanije uključujući proizvođača električnih automobila Teslu, proizvođača raketa SpaceX i AI startup xAI, rekao je da bi se društvo trebalo pripremiti za strukturne promjene kako tehnologija napreduje. Predvidio je da će “dugoročno”, što je definirao kao 10 do 20 godina, tradicionalni rad postati nepotreban za većinu ljudi.

“Moje predviđanje je da će rad biti opcionalan”, rekao je. “Bit će to poput bavljenja sportom ili igranja videoigara… možete otići u trgovinu i kupiti povrće ili ga možete uzgajati u svom dvorištu. Mnogo je teže, ali neki ljudi to i dalje rade jer vole uzgajati povrće. Takav će biti posao – opcionalan.” prenosi N1.

Facebook komentari