Svijet

Požar na jugu Italije: Stotine turista i kupača evakuisane morskim putem

2.3K  
Objavljeno prije 10 minuta

Veliki šumski požar koji je izbio na jugu Italije primorao je vlasti na hitnu evakuaciju više od 400 turista i kupača, koji su iz mjesta Peskiči u Pulji prevezeni morskim putem.

 požar - x

Vatra se proširila i na obalu Donjeg Molizea, gdje su evakuisani kampovi, plaže i starački dom, a zatvoreni su Jadranska magistrala i željeznička pruga.

Italijanska Obalska straža saopštila je da je više od 400 turista i kupača evakuisano morskim putem iz mjesta Peskiči na jadranskoj obali, navodeći da je to trenutno jedini bezbjedan pravac za evakuaciju, prenosi ANSA.

Portparol Obalske straže izjavio je da se očekuje evakuacija još oko 300 ljudi, prenosi Tanjug.Prema dosadašnjim informacijama, požar za sada ne ugrožava stambene objekte, ali se gust dim vidi desetinama kilometara od mjesta izbijanja vatre,pišu Nezavisne

Na terenu su vatrogasne ekipe, a u gašenje je uključen i protivpožarni avion “kanader”, dok se očekuje dolazak još jednog aviona iz Rima.Vlasti su zatvorile Jadransku magistralu i željezničku prugu duž jadranske obale zbog gustog dima koji ometa saobraćaj.

Požare podstiču visoke temperature i snažan jugozapadni vetar, zbog čega se vatra brzo proširila kroz nisko rastinje prema naseljenim i turističkim zonama.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh