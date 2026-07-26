Požar na jugu Italije: Stotine turista i kupača evakuisane morskim putem

Vatra se proširila i na obalu Donjeg Molizea, gdje su evakuisani kampovi, plaže i starački dom, a zatvoreni su Jadranska magistrala i željeznička pruga.

Italijanska Obalska straža saopštila je da je više od 400 turista i kupača evakuisano morskim putem iz mjesta Peskiči na jadranskoj obali, navodeći da je to trenutno jedini bezbjedan pravac za evakuaciju, prenosi ANSA.

Portparol Obalske straže izjavio je da se očekuje evakuacija još oko 300 ljudi, prenosi Tanjug.Prema dosadašnjim informacijama, požar za sada ne ugrožava stambene objekte, ali se gust dim vidi desetinama kilometara od mjesta izbijanja vatre,pišu Nezavisne

Na terenu su vatrogasne ekipe, a u gašenje je uključen i protivpožarni avion “kanader”, dok se očekuje dolazak još jednog aviona iz Rima.Vlasti su zatvorile Jadransku magistralu i željezničku prugu duž jadranske obale zbog gustog dima koji ometa saobraćaj.

Požare podstiču visoke temperature i snažan jugozapadni vetar, zbog čega se vatra brzo proširila kroz nisko rastinje prema naseljenim i turističkim zonama.

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