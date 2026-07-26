Planinar koji je preživio oluju na Elbrusu: “Vodič je samo povikao: Trči ako želiš ostati živ”

Govoreći za FACE TV, bh. planinar Emir Musić, koji je ranije uspješno osvojio Elbrus i preživio snažno nevrijeme na toj planini, prisjetio se dramatičnih trenutaka tokom uspona te opisao koliko se vremenski uslovi mogu promijeniti u svega nekoliko minuta, ostavljajući planinare u borbi za goli život.To nevrijeme dođe bez ikakvog upozorenja, mi smo pratili i vremensku prognozu i na mobitelima smo gledali i niko nas nije upozoravao da bi nam moglo biti u tom datom vremenu u toj noći da bi moglo doći do strujnih udara, do jakog vjetra. Mi smo krenuli jer nam je vrijeme u tom datom momentu dozvoljavalo da krenemo.

Međutim, kada smo se tu našli, jednostavno vi nemate opciju… tu se odluke donose jako brzo i svaka greška može biti kobna. Srećom, mi smo imali dva vodiča koji su bili Rusi i jedan od njih poslije svega je rekao da ovo što ga je sad zadesilo da to nije nikada prije nije doživio, a penjao je u Nepalu planine, penjao je i jako jako teže tehnički planine, jer Elbrus nije tehnički zahtjevna planina, alpinistički,piše Vijesti

Ono što se u tom momentu desi jako je teško objasniti riječima, kada vi čujete jednu rečenicu od glavnog vodiča: “Trči ako želiš ostati živ”!Šta znači trči bez krucijalne opreme za spust, jer smo je morali baciti, mi smo imali tu golu bitku za život u datim momentima …, rekao je Musić.

Podsjetimo, na Elbrusu su stradali Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli preživjeti.

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