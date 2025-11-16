“Napad je bio izdaja diplomatije”

“Napad SAD i cionističkog režima na Iran bio je izdaja diplomatije. Ovaj napad je skupo koštao međunarodnu zajednicu, jer se više ne može verovati nijednim pregovorima, budući da je ovaj napad izvršen dok su pregovori između Irana i Vašingtona trajali”, rekao je Bagej na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Međunarodno pravo pod napadom: agresija i odbrana” koja je danas održana u Teheranu, prenosi agencija Mehr.

Na pitanje da li je moguć sporazum u iransko-američkim nuklearnim pregovorima, Bagej je odgovorio potvrdno.

“Kratak odgovor na ovo pitanje je da, pregovarali smo uz posredovanje Omana, ali samo dva dana pre šeste runde pregovora, došlo je do nezakonitog napada na Iran. Postoje dokazi da SAD nisu bile ozbiljne u tim razgovorima, ali trebalo je da nastavimo razgovore i zadržimo naš profesionalni pristup. Postupak Izraela i SAD nije bio samo čin upotrebe sile, već je bio i izdaja međunarodnih principa”, dodao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

Teheran i Vašington su održali pet rundi indirektnih pregovora o iranskom nuklearnom programu pre nego što je Izrael pokrenuo rat protiv Islamske Republike, što je uključivalo napade na iranske nuklearne objekte.

Uz posredovanje Omana, šesta runda pregovora trebalo je da se održi u Maskatu, ali je otkazana zbog izraelskih napada.

U agresiji je poginulo više od hiljadu ljudi, uključujući i brojne visoke vojne iranske zvaničnike i vojne komandante.

Iran je pozvao Sjedinjene Američke Države i Evropu da pokažu iskrenost ako žele da obnove povjerenje sa Teheranom, ističući da moraju da poštuju “prava Islamske Republike i prestanu da postavljaju pretjerane zahtjeve”.

