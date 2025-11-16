Odbijeno: “Nema pregovora”

„U trenutnim okolnostima, nema pregovora između Irana i Sjedinjenih Država , ni izravno ni neizravno, preko posrednika ili izravno“, rekao je Azizi.

„S obzirom na proces kroz koji su Amerikanci prošli u proteklom razdoblju, pregovori s njima neće donijeti nikakve rezultate za nas, već bi bili gubljenje vremena “, dodao je.

„Stoga nemamo planova za pregovore i ne poduzimaju se nikakve akcije u tom pogledu“, dodao je čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.

Poslanik je uporedio američku ponudu sa razgovorima kao diktatom, odbacujući pretjerane zahtjeve SAD.

“Ono što Sjedinjene Države predlažu pod maskom razgovora više liči na diktat i naređenje, i nijedna zemlja, a posebno Islamska Republika Iran, koja uživa u nacionalnoj moći, velikoj naciji i podršci naroda, nikada neće ući u takve pregovore”, primetio je on.

Teheran i Vašington su održali pet rundi indirektnih razgovora o iranskom nuklearnom programu prije nego što je Izrael pokrenuo rat protiv Irana, što je uključivalo napade na iranske nuklearne objekte. Uz posredovanje Omana, šesta runda razgovora trebalo je da se održi u Muskatu, ali je otkazana zbog izraelskih napada.

U agresiji je poginulo više od hiljadu ljudi, uključujući i brojne visoke vojne zvaničnike i komandante Irana.

Umesto da osude teroristički čin, SAD su napale tri iranska nuklearna postrojenja – akciju koju je Teheran opisao kao izdaju diplomatije.

Iran je pozvao Sjedinjene Države i Evropu da pokažu iskrenost ako žele da obnove poverenje sa Teheranom, naglašavajući da moraju poštovati prava Islamske Republike i prestati da postavljaju preterane zahteve.

