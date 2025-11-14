Svijet

Otkriven plan Brisela za Gazu: EU obučava 3000 palestinskih policajaca?

Objavljeno prije 37 minuta

U dokumentu, koji je pripremilo diplomatsko telo evropskog bloka pred sastanak ministara 20. novembra, u koji je Rojters imao uvid, zvaničnici su izneli opcije za doprinos sprovođenju plana američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu.

Izrael i palestinska militantna grupa Hamas u oktobru su se dogovorili o prvoj fazi ovog plana, ali sprovođenje daljih delova dogovora ostaje i dalje veoma nesigurno, navodi agencija.

U dokumentu je Evropska služba za spoljne poslove iznijela prijedloge za proširenje dvije civilne misije evropskog bloka u regionu, koje se fokusiraju na pomoć u vezi sa granicama i podršku reformama policije i pravosuđa Palestinske samouprave (PA).

Policijska misija EU mogla bi da preuzme vodeću ulogu u obuci palestinske policije u Gazi pružajući direktnu obuku i podršku za oko 3.000 palestinskih policajaca iz Gaze, sa ciljem da se obuči čak 13.000 palestinskih policajaca, navodi se u dokumentu.

U dokumentu se, takođe, pominje ideja o proširenju civilne misije EU za nadzor granica u Rafi na druge granične prelaze, međutim, izgledi da EU pokrene realizaciju ovih inicijativa za sada nisu izvjesni.


