Otkriven plan Brisela za Gazu: EU obučava 3000 palestinskih policajaca?

U dokumentu je Evropska služba za spoljne poslove iznijela prijedloge za proširenje dvije civilne misije evropskog bloka u regionu, koje se fokusiraju na pomoć u vezi sa granicama i podršku reformama policije i pravosuđa Palestinske samouprave (PA).

Policijska misija EU mogla bi da preuzme vodeću ulogu u obuci palestinske policije u Gazi pružajući direktnu obuku i podršku za oko 3.000 palestinskih policajaca iz Gaze, sa ciljem da se obuči čak 13.000 palestinskih policajaca, navodi se u dokumentu.

U dokumentu se, takođe, pominje ideja o proširenju civilne misije EU za nadzor granica u Rafi na druge granične prelaze, međutim, izgledi da EU pokrene realizaciju ovih inicijativa za sada nisu izvjesni.

