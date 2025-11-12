Udarna vijest iz Turske, ERDOGAN POVUKAO POTEZ KOJI ĆE MNOGIMA UTJERATI STRAH U KOSTI! U ovo ulaže ENORMNE SUME NOVCA!

Turska nastavlja da jača svoj kompleksni sistem protivvazdušne odbrane nazvan Čelična kupola i potpisala je dodatni ugovor sa turskom namjenskom kompanijom ASELSAN vrijedan više 1,1 milijarde evra.

ASELSAN, gigant turske odbrambene industrije i turska vlada potpisali su nove ugovore u ukupnoj vrijednosti od 1,122 milijarde evra, odnosno 139.260 hiljada evra, pored tekućih projekata masovne proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane, prenosi portal CNNturk.com.

“Isporuke u okviru ugovora biće izvršene između 2027. i 2030. godine”, navodi se u saopštenju kompanija ASELSAN.

PVO sistem Čelična kupola, u kojem se nalaze brojni raketni sistemi, radari, elektrooptički sistemi, komunikacioni moduli, komandne i kontrolne stanice i veštačka inteligencija, predstavlja mozak turske protivvazdušne odbrane.

PVO sistem Čelična kupola omogućava integrisano djelovanje svih elemenata i oružja protivvazdušne odbrane unutar odbrambene strukture.

Kreiranjem objedinjene slike iz vazduha, PVO sistem Čelična kupola omogućava prenos snimaka operativnim centrima u realnom vremenu i, uz podršku veštačke inteligencije, njihovo predstavljanje donosiocima odluka, piše espreso.

Facebook komentari