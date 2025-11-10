“Rat nije gotov”

“Oni koji žele da nam naude ponovo se naoružavaju. Nisu odustali od svog cilja da nas unište. Hamas će biti razoružan. Gaza će biti demilitarizovana. To će se desiti ili na lakši način ili na teži način. Ali će se desiti”, rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je ocjenio da se Izrael više nego ikada približava zemljama u regionu i dodao da će javnost čuti više o tome. “Izrael je odlučan da sprovodi sporazume o prekidu vatre u Gazi i Libanu ‘gvozdenom pesnicom’. Možete vidjeti šta se dešava svaki dan u Libanu”, rekao je on.

Netanjahu je naveo da su vojni pritisak na Hamas i operacija Odbrambenih snaga Izraela u gradu Gazi, zajedno sa diplomatskim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država da se izoluje Hamas, omogućili da se vrate kući svi živi taoci i velika većina palih talaca.

Facebook komentari