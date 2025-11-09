Turska vojska ušla u “mrtvu zonu”; Nove napetosti na najistočnijem ostrvu Sredozemnog mora

Pripadnici UNFICYP-a (mirovnih snaga UN-a) intervenirali su na mjestu događaja i svi su se povukli, samo da bi se ponovno pojavilo tursko vozilo, kao i mirovnjaci. Situacija se vratila u normalu poslijepodne, kako je izjavio predsjednik zajednice Deneja.

Ciparski predsjednik Nikos Christodoulidis okarakterizirao je ovaj čin kao “negativan razvoj događaja” za ciparsko pitanje i potvrdio da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata .

Ciparsko ministarstvo vanjskih poslova uložilo je prosvjed UNFICYP-u kako bi se osigurao slobodan i siguran pristup ciparskim Grcima-poljoprivrednicima.

Glasnogovornik ciparske vlade, Konstantinos Letimbiotis, izjavio je da „ turska vojska dovodi u pitanje status ‘mrtve zone’ i pokušava stvoriti stvarne promjene na terenu“, dok vlada pomno prati razvoj događaja.

„Nova provokacija u Deneji potkopava dobru klimu i mir na otoku“, rekao je ministar obrane Vasilis Palmas, pozivajući Ujedinjene narode da zauzmu jasan stav.

Mirovna misija stalno podsjeća da poljoprivredne aktivnosti u blizini linija primirja unutar zone razdvajanja predstavljaju rizike i uzrokuju napetosti, stav koji je više puta naglašen.

Nova napetost u Deneji dogodila se u vrijeme kada se ulažu napori za ponovno pokretanje procesa rješavanja ciparskog pitanja .

Ciparske vlasti smatraju da takve akcije potkopavaju atmosferu i pokušavaju promijeniti situaciju na terenu, u vrijeme kada je potrebna suzdržanost i poštivanje statusa quo u “mrtvoj zoni”.

Facebook komentari