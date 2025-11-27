STRŠLJENI USMRTILI DIREKTORA ŠKOLE I NJEGOVOG SINA: Tijela su im bila prekrivena crvenim tragovima

Daniel Owen (47), direktor američke privatne škole “Quality Schools International” (QSI) u Vijetnamu, navodno je putovao sa svojim sinom Cooperom (15) u eko-avanturističko odmaralište u blizini Luang Prabanga na rijeci Mekong u Laosu.

Otac i sin rezervirali su vođenu turu ziplineom, gdje ljudi prelaze klanac na sajlama razapetim između drveća. Prema Timesu, Daniel i Cooper Owen stigli su do platforme i upravo su se htjeli spustiti s drveta kada su ih iznenada napali insekti dugi do četiri i pol centimetra.

Više od 100 uboda

Prema vlastima, Owensovi su izbodeni više od 100 puta, a zatim su bez svijesti dovezeni u kliniku Phakan Arokavet.

– Cijela su im tijela bila prekrivena crvenim tragovima . Moralo je biti jako, jako bolno – rekao je liječnik Phanomsey Fakan.

Žrtve su umrle nekoliko sati kasnije od anafilaktičkog šoka (teške alergijske reakcije).

Liječnik je često liječio pacijente koje su napali azijski divovski stršljeni.

– Ali nikad nije bilo ovako loše. U više od 20 godina prakse nikad nisam doživio smrtni slučaj”, citiran je liječnik u članku Timesa.

Čuvar parka Green Jungle, koji nudi luksuzno kampiranje i ekskluzivne avanture, opisao je smrtonosni napad stršljena kao “neviđen” i izrazio “svoju najdublju sućut” ožalošćenima.

Azijski divovski stršljen

Azijski divovski stršljeni porijeklom su iz istočne i jugoistočne Azije. Ovi su se insekti posljednjih godina proširili svijetom i viđeni su u SAD-u i Velikoj Britaniji. Njihovi ubodi opisani su kao izuzetno bolni.

Istraživači čak nazivaju ove insekte “stršljenima ubojicama”. Samo u Japanu oko 40 ljudi godišnje umre od uboda ove vrste stršljena.

