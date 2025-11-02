TRUMP prijeti napadom na NIGERIJU: ‘Bit će to brzo, okrutno i slatko!’

Američka vlada će također odmah zaustaviti svu pomoć i podršku Nigeriji, objavio je Trump na Truth Socialu.

Trump je rekao da bi ‘SAD vrlo lako mogle ući u tu sada osramoćenu zemlju, ‘s oružjem u rukama’ kako bi potpuno uništile islamske teroriste koji čine ove strašne zločine’.

‘Ako napadnemo, bit će to brzo, okrutno i slatko, baš kao što teroristički nasilnici napadaju naše DRAGE kršćane! UPOZORENJE: NIGERIJSKOJ VLADI BI BILO BOLJE DA BRZO DJELUJE!’, napisao je Trump.

Trump je jučer najavio da je tu državu stavio na popis “Zemalja od posebnog interesa”, na kojem se nalaze države za koje SAD smatra da su upletene u kršenja vjerskih sloboda.

Prema podacima State Departmenta, na tom popisu već su, između ostalih, Kina, Mjanmar, Sjeverna Koreja, Rusija i Pakistan.

‘Kršćanstvo se suočava s egzistencijalnom prijetnjom u Nigeriji. Tisuće kršćana se ubijaju. Radikalni islamisti odgovorni su za ovaj masovni pokolj’, napisao je Trump jučer.

