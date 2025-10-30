U Jerusalemu hiljade Jevreja protestuju protiv regrutacije

Velika masa protestovala je protiv nedostatka zakona koji garantuje njihovo pravo da izbjegnu obaveznu vojnu službu u Izraelu – obećanje koje je dugo obećavao premijer Benjamin Netanyahu.Gomile muškaraca, mnogi u crnim šeširima, zapalile su komade cerade dok su stotine policajaca blokirale nekoliko puteva širom grada, izvijestili su dopisnici AFP-a.

Noseći transparente kojima se osuđuje regrutacija, demonstranti su marširali glavnim putevima koji vode u Jerusalem.Masovne demonstracije uslijedile su nakon nedavnog obračuna s ultraortodoksnim izbjegavačima regrutacije, pri čemu su hiljade poziva poslane posljednjih mjeseci i nekoliko dezertera zatvoreno.

Prema pravilu donesenom u vrijeme stvaranja Izraela 1948. godine, kada su ultraortodoksni bili vrlo mala zajednica, muškarcima koji se puno radno vrijeme posvete proučavanju svetih jevrejskih tekstova daje se de facto propusnica.Ovo izuzeće je pod sve većim pritiskom od izbijanja rata u Gazi u oktobru 2023. godine, dok se vojska bori da popuni svoje redove.Da li izuzeće treba ukinuti dugo je bila tačka sporenja u izraelskom društvu, a Netanyahu je obećao da će njegova vlada donijeti zakon kojim se učvršćuje izuzeće,pišu Vijesti

Međutim, do sada nije uspio ispuniti obećanje.

