Amerika spremna da koristi nuklearno oružje! Trump izdao naređenje prvi put poslije 30 godina, kreće opasna borba?!

Donald Tramp je naredio Ministarstvu rata SAD da počne sa testiranjem nuklearnog oružja na nivou uporedivom sa nivoom Kine i Rusije, izvještava CNN. U objavi na Truth Social, Tramp je napisao zašto je to naredio, piše Mondo.

“Zbog programa testiranja drugih zemalja, naredio sam Ministarstvu rata da počne sa testiranjem našeg nuklearnog oružja na ravnopravnoj osnovi. Taj proces počinje odmah”, napisao je on.

Objava je uslijedila uoči sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, sa kojim je američki predsjednik razgovarao sa ciljem postizanja primirja u trgovinskom ratu.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da Amerika “ima više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja”, navodeći Rusiju kao drugu, a Kinu kao “udaljenu” treću silu, ali onu koja će imati “jednake nuklearne kapacitete u roku od 5 godina”.

Veliki zaokret u nuklearnoj politici

Ova Trampova naredba označava veliki zaokret u američkoj nuklearnoj politici, kako piše CNN. Posljednji američki nuklearni test, pod kodnim nazivom “divajder”, sproveden je 23. septembra 1992. godine na lokaciji koja je danas poznata kao Nacionalni bezbjednosni kompleks Nevade. Iste godine, tadašnji predsjednik Džordž H. V. Buš proglasio je moratorijum na nuklearna testiranja.

