Slaven Kovaćević kandidat DF-a za Predsjedništvo BiH iz reda hrvatskog naroda

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva BiH na Općima izborima 2026. godine bit će Slaven Kovačević.

Ovu odluku je donijelo Predsjedništvo DF-a na današnjoj sjednici.

Inače, Kovačević je trenutno savjetnik člana predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića. Ranije je bio kandidat DF-a za druge pozicije.

Interesantno je da je on podnio apelaciju Evropskog sudu za ljudska jer se kao Bosanac i Hercegovac ne može kandidirati za Predsjedništvo BiH.

Evropski sud je prvo prihvatio njegovu apelaciju, no onda je kasnije odbijena.

