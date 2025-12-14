BiH

Slaven Kovaćević kandidat DF-a za Predsjedništvo BiH iz reda hrvatskog naroda

Objavljeno prije 1 sat

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva BiH na Općima izborima 2026. godine bit će Slaven Kovačević.

Ovu odluku je donijelo Predsjedništvo DF-a na današnjoj sjednici.

Inače, Kovačević je trenutno savjetnik člana predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića. Ranije je bio kandidat DF-a za druge pozicije.

Interesantno je da je on podnio apelaciju Evropskog sudu za ljudska jer se kao Bosanac i Hercegovac ne može kandidirati za Predsjedništvo BiH.

Evropski sud je prvo prihvatio njegovu apelaciju, no onda je kasnije odbijena.


