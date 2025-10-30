New York Times otkrio: Vlada RS-a za lobiranje u SAD-u izdvajala najmanje 300.000 dolara mjesečno

Odluka je izazvala brojne reakcije, a američki list The New York Times objavio je tekst o višemilionskom lobiranju Vlade RS-a u Washingtonu, koje je, prema njihovim navodima, imalo ključnu ulogu u ovom procesu.

Kako se navodi u tekstu, Vlada RS-a, koju predvodi Dodikov SNSD, plaćala je lobiste u SAD-u najmanje 300.000 dolara (504.675 KM) mjesečno kako bi posredovali u razgovorima s američkom administracijom.

Među najistaknutijim lobistima bio je advokat Marc Zell, čija je firma potpisala jednogodišnji ugovor vrijedan milion dolara, te Caroline Wren iz firme Tactic Global, koja je dobijala 100.000 dolara (168.225 KM) mjesečno.

Kako pojašnjavaju, ti iznosi nisu uključivali dodatne bonuse koji su se aktivirali po ukidanju sankcija Dodiku i njegovim saradnicima. Zell je, prema informacijama lista, u svoj ugovor dodao i posebnu stavku kojom bi bio dodatno nagrađen u slučaju uspješnog ukidanja svih sankcija.

Osim profesionalnih lobista, Dodika su javno podržavali i brojni američki desničarski krugovi, uključujući bivšeg guvernera savezne države Illinois Roda Blagojevicha, bivšeg gradonačelnika New Yorka Rudyja Giulianija, kao i poznate desničarske influensere poput Laure Loomer i Michaela Flynna.

New York Times navodi i da su u proteklim sedmicama Dodikovi saveznici u Washingtonu održali više sastanaka s diplomatama iz administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je, prema izvorima lista, dodatno utjecalo na odluku o ukidanju sankcija.

Među stručnjacima postoje i špekulacije i da bi ustupci RS-u od strane Amerike mogli biti dio geopolitičke igre sa Rusijom, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari