Erdogan: U Bosni i Gazi smo vidjeli da nije dovoljno samo biti u pravu, potrebno je biti i snažan

Altay je novi glavni borbeni tenk Turske, a masovna proizvodnja se odvija u fabrici turskog proizvođača automobila BMC u Ankari.

Erdogan je rekao da su tenkovi završili program testiranja od 35.000 kilometara i 3.700 vježbi bojevog gađanja prije nego što su predati vojsci.

Tenk Altay, nadograđen naprednim sistemima, dizajniran je da izdrži najteže uslove na bojnom polju.

Erdogan je poručio da će se svakog mjeseca proizvoditi osam tenkova Altay i deset oklopnih vozila Altug, opisanih kao “tvrđave na bojnom polju”,pišu Vijesti

“Nastavljamo pisati legendu našim najsavremenijim zračnim, kopnenim i morskim vozilima. Više nismo samo država koja slijedi, mi smo država koju drugi slijede”, rekao je Erdogan.

Turski predsjednik je naglasio važnost jačanja odbrambenih kapaciteta u promjenljivom svijetu u kojem živimo.

“Devedesetih godina u Bosni, kasnije u Siriji pa i u Gazi smo vidjeli da živimo u svijetu gdje nije dovoljno samo biti u pravu, potrebno je biti i snažan da svoje pravo branite”, rekao je.

