Zaplijenjeno 6,5 tona kokaina kod Kanarskih ostrva

Specijalna jedinica španske policije presrela je trgovački brod koji je prevozio oko 6,5 tona kokaina kod Kanarskih ostrva i uhapsila devet članova posade, saopštile su snage reda.U saopštenju se navodi da je presretnuti brod isplovio iz panamske luke Cristobal Anch i da je plovio pod zastavom Tanzanije prema španskoj luci Vigo na Atlantskom okeanu.

Policija je dobila prve informacije 8. oktobra od Američke agencije za suzbijanje droga, a u večernjim časovima 22. oktobra izvršena je operacija ukrcavanja na trgovački brod, koji je presrela španska mornarica.

Policija nije objavila godine niti nacionalnosti uhapšenih.Ovo je jedna od najvećih operacija protiv droge koju su sprovele državne snage bezbjednosti u Španiji u posljednjih nekoliko godina, prenio je španski javni servis RTVE.

