Tramp očajnički želi završiti rat kojeg je sam započeo, nema pojma kako

Kada bi se ratovi mogli dobiti riječima, sukob Donalda Trampa s Iranom bi odavno bio završen. Ipak, američki predsjednik i dalje ne uspijeva pronaći rješenje za rat koji je u početku trebao trajati najviše mjesec i po dana, a sada je ušao u desetu sedmicu.

Uhvaćen u dvije zamke

Kako piše CNN, Tramp je ušao u dvije zamke koje je sam stvorio – jednu geopolitičku i jednu unutrašnjopolitičku. Iranova kontrola nad Hormuškim moreuzom i njegovo odbijanje ustupaka otežavaju završetak rata bez visokih vojnih i političkih troškova. Istovremeno, u SAD-u mu podrška pada na oko 30 posto, dok rastu cijene goriva i jača protivljenje javnosti ratu.

Nada u sporazum na jednoj stranici

Posljednja opcija je dokument na jednoj stranici koji se trenutno dogovara uz posredovanje Pakistana. Plan predviđa kraj rata i 30 dana za rješavanje spornih pitanja.

Takvo rješenje odgovara Trampovoj sklonosti jednostavnim potezima, ali analitičari upozoravaju da jedan kratki dokument teško može riješiti višedecenijske probleme između SAD-a i Irana, uključujući nuklearni program, raketne sisteme i optužbe za terorizam.

Stvarnost ga stalno demantuje

Iran istovremeno traži ukidanje sankcija kako bi stabilizirao ekonomiju i zadržava interes za kontrolu nad strateškim pomorskim pravcima kroz moreuz.

Teheran bi danas trebalo da dostavi odgovor na američki prijedlog preko pakistanskih posrednika. Iako se u pregovorima spominje približavanje dogovoru, Tramp je više puta tvrdio da je sporazum već blizu, što se svaki put pokazalo netačnim.

Haos u Vašingtonu

U Vašingtonu, kako ocjenjuje CNN, vlada strateška zbrka i česte promjene kursa. Ministar vanjskih poslova Marko Rubio je čak izjavio da je operacija “Epski bijes” završena, da bi ubrzo bile predstavljene nove ideje i operacije.

Jedan od planova, nazvan “Projekt Sloboda”, ubrzo je zaustavljen nakon minimalnih rezultata, što dodatno pokazuje nedosljednost američkog pristupa.

Strategija “srebrnog metka”

Stručnjaci to opisuju kao vjerovanje da jedan snažan potez može natjerati Iran na popuštanje. Ipak, dosadašnje mjere – od vojnih udara do blokada – nisu donijele strateški rezultat.

Iran je, uprkos pritisku, zadržao unutrašnju stabilnost, a Revolucionarna garda nije pokazala znakove slabljenja.

Nema brzog rješenja

Iako SAD ima ogromne vojne kapacitete, teško ih je pretvoriti u politički uspjeh. Iran, s druge strane, koristi asimetrično ratovanje i kontrolu nad moreuzom kao ključnu polugu,piše Avaz

Kako navodi Ian Lesli, “postoji ogroman jaz između američkih operativnih sposobnosti i sposobnosti da se iz toga izvuče strateški uspjeh”.

Slabija pregovaračka pozicija SAD-a

Iranova kontrola nad moreuzom dodatno jača njegovu pregovaračku poziciju, dok globalna ekonomija trpi posljedice.

Analitičari upozoravaju da trenutni pregovori ne garantuju kraj sukoba.

Kako je rekla Anja Manuel, “ovaj sukob nije završen”.

CNN ocjenjuje da Trampove neprecizne izjave, stalne promjene pristupa i oslanjanje na brza rješenja otvaraju ozbiljna pitanja o dosljednosti i snazi američke strategije u ratu koji i dalje nema jasan kraj.

