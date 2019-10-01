SAD JE NJIHOVO VRIJEME: Evo šta se događa u našem organizmu ako često jedemo trešnje…

Ovo voće nije samo ukusno, već i pravi saveznik zdravlja, zahvaljujući bogatom sastavu hranljivih materija i bioaktivnih jedinjenja.

Nutritivni sastav trešanja

Trešnje su prvenstveno sastavljene od vode — oko 80%, što ih čini osvježavajućim i niskokaloričnim voćem.

Porcija od 100 grama sadrži:

Ugljenih hidrata: oko 16 g

Vlakana: 2 g

Masti: minimalno, oko 0,2 g

Proteina: oko 1 g

One su dobar izvor vitamina C (oko 7 mg na 100 g), koji je ključan za imunitet i zaštitu ćelija od oksidativnog stresa. Osim vitamina C, trešnje sadrže i folnu kiselinu, vitamine A, E i K, te važne minerale kao što su kalcijum, gvožđe, kalijum (222 mg) i jod (330 mg).

Antioksidansi i borba protiv upala

Trešnje su bogate polifenolima, posebno antocijaninima, koji su snažni antioksidansi. Antocijanini daju trešnjama karakterističnu crvenu boju i djeluju protiv upala u organizmu.

Brojne studije ukazuju na to da redovna konzumacija trešanja može:

– Smanjiti oksidativna oštećenja kože, pomažući u očuvanju mladalačkog izgleda i zdravlja kože

– Ublažiti upalne procese, što može imati pozitivan efekat kod bolesti poput artritisa

– Smanjiti rizik od razvoja hroničnih bolesti kao što su hipertenzija i dijabetes tipa 2

– Podrška zdravlju srca i regulacija krvnog pritiska

Kalijum u trešnjama pomaže u regulaciji krvnog pritiska tako što balansira efekat natrijuma u tijelu.

Kalijum u trešnjama pomaže u regulaciji krvnog pritiska tako što balansira efekat natrijuma u tijelu.

Jod je esencijalni mineral za proizvodnju hormona štitne žlijezde, koji su ključni za metabolizam, razvoj i funkcionisanje mnogih organa. Trešnje su iznenađujuće dobar izvor joda, što ih čini vrijednim dijelom ishrane, posebno za starije osobe kojima je često potreban dodatni unos ovog minerala.

Podrška kvalitetu sna i mentalnom zdravlju

Neka istraživanja sugerišu da bioaktivni sastojci u trešnjama mogu poboljšati kvalitet sna i smanjiti rizik od neurodegenerativnih bolesti, uključujući demenciju. Ovo voće sadrži melatonin, hormon koji reguliše ciklus spavanja.

Trešnje i dijabetes

Iako sadrže prirodne šećere (oko 13 g na 100 g), trešnje imaju nizak glikemijski indeks (GI), što znači da ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi. Zbog toga ih dijabetičari mogu konzumirati u umjerenim količinama, uživajući u slatkom okusu bez straha od poremećaja glikemijske kontrole, piše Čuvajzdravlje.

Najbolje je jesti trešnje sirove, svježe ubrano voće koje je sačuvalo sve hranljive sastojke.

Mogu se koristiti i u pripremi različitih jela:

– Kao dodatak voćnim salatama

– U smoothiejima i sokovima

– U desertima poput pita ili jogurta

– Uvarene u džemove ili kompote

