Temperatura površine mora skoro na historijskom maksimumu

Rekordna temperatura izmjerena je u velikim dijelovima tropskog Pacifika, što je bilo praćeno intenzivnim morskim toplotnim talasima, saopštila je služba.

Kopernik navodi da je prošli mjesec bio treći najtopliji april u svijetu od kada se vrše mjerenja, prenijela je agencija DPA.

Temperatura površine mora u aprilu bila je veća za 0,52 stepena od prosjeka u periodu od 1991. do 2020. godine,pišu Vijesti

“Evropa je vidjela oštre kontraste u temperaturi i padavinama. Sve to su karakteristike klime koju sve više oblikuju ekstremi”, navodi se u izvještaju.

Kopernik je preciziao da je veći dio jugozapadne Evrope imao temperaturu znatno iznad prosjeka. Španija je, čak, zabilježila najtopliji april u istoriji, ali je istočna Evropa istovremeno bila naročito hladna.

Na Arktiku, prosječan obim morskog leda bio je oko pet odsto ispod prosjeka, što je druga najmanja zabilježena količina u aprilu, odmah iza negativnog rekorda postavljenog u 2019. godini, kada je vrijednost bila šest procenata ispod prosjeka.

