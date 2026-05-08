Razbijen “kokainski autoput” preko Atlantika: Zaplijenjeno 20 tona droge

Tokom dvosedmične akcije zaplijenjeno je 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša, uhapšene su 54 osobe, a presretnuto je osam plovila, saopćio je Europol.

Transferi na otvorenom moru

Operacija je bila usmjerena na kriminalne mreže koje kokain iz Latinske Amerike prebacuju prema evropskom tržištu koristeći složene transfere na otvorenom moru, čime nastoje izbjeći velike luke i standardne kontrole.

Aktivnosti su bile fokusirane na istočni Atlantik, u zoni između Kanarskih ostrva i Azora, gdje su raspoređene policijske i pomorske snage zadužene za otkrivanje, praćenje i presretanje sumnjivih plovila.

Zamjenik izvršnog direktora Europola za operacije Jean-Philippe Lecouffe poručio je da ova akcija pokazuje kako “ni Atlantski okean nije dovoljno velik da organizovani kriminal pronađe sigurno utočište kada policijske agencije djeluju zajedno”.

Prema procjenama Europola, krijumčarske mreže posljednjih mjeseci sve češće premještaju transport droge s velikih evropskih luka na otvoreno more. Kokain se prebacuje u više etapa, od velikih brodova koji preuzimaju pošiljke u Latinskoj Americi, preko transfera na brze čamce na okeanu, do manjih plovila koja drogu iskrcavaju na udaljenim obalama Portugala i Španije.

Istražitelji navode da kriminalne organizacije ovakvim modelom nastoje podijeliti rizik između više posada i različitih plovila, otežavajući otkrivanje i zapljenu pošiljki.

Jedan od najvažnijih koridora

Međunarodni koridor između Kanarskih ostrva i Azora, koji istražitelji sve češće nazivaju “Kokainski autoput”, postaje jedna od najvažnijih ruta za krijumčarenje kokaina u pravu Evrope.

U akciji su, uz špansku policiju, učestvovale sigurnosne agencije iz Portugala, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, uključujući DEA-u.

Iz Europola su najavili nastavak analize prikupljenih obavještajnih podataka, uz očekivanja da bi istraga mogla dovesti do novih hapšenja i dodatnih zapljena narkotika.

