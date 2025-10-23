Posljednja opomena: To se Trampu neće svidjeti

„Glasanje je prošlo u Knessetu, ali predsjednik ( Trump ) je jasno dao do znanja da to nije nešto što bismo u ovom trenutku podržali. Mislimo da postoji potencijal za ugrožavanje mirovnog sporazuma“, rekao je Rubio novinarima prije leta za Izrael, izvještava danas Times of Israel.

Tramp je ranije najavio da neće dozvoliti potencijalnu izraelsku aneksiju Zapadne obale, usred rastućeg protivljenja arapskih država.

„Oni su demokratija, ljudi će moći glasati, ljudi će zauzeti te stavove, ali u ovom trenutku mislimo… da bi to moglo biti kontraproduktivno“, rekao je Rubio.

