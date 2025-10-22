Hegset uspostavlja tiraniju: Novo pravilo za zaposlene u Pentagonu

Prema internom memorandumu koji je objavio Aksios, Hegset je poslao upozorenje zaposlenima u Pentagonu.

“Neovlašćeni kontakti sa Kongresom od strane osoblja Ministarstva odbrane koje deluje u vršenju svojih službenih dužnosti, bez obzira na dobre namere, mogu potkopati ukupne ciljeve Ministarstva koji su ključni za postizanje naših zakonodavnih prioriteta”, navodi se u memorandumu.

Memorandum zahteva od osoblja Pentagona da prosledi svu prepisku Kancelariji pomoćnika sekretara odbrane za zakonodavne poslove radi koordinacije odgovora.

Kancelarija će takođe završiti sveobuhvatni pregled interakcija sa Kongresom koje uključuju osoblje Ministarstva odbrane u roku od 90 dana i podneti izveštaj u kojem će identifikovati postojeće probleme i predložiti mere za pojednostavljivanje tih kontakata.

Opisi poslova i kontakt informacije za sve zaposlene koji direktno ili indirektno komuniciraju sa Kongresom treba da budu poslati toj kancelariji.

Memorandum ovlašćuje kancelariju da preduzme sve dodatne korake potrebne za pregled svih interakcija sa Kongresom, uključujući formiranje radnih grupa, zahtevanje materijala ili organizovanje sastanaka sa vojnim osobljem.

Ministarstvo je uvelo niz mera kako bi ograničilo curenje informacija javnosti, posebno nakon što je Hegset kritikovan zbog nenamernog deljenja vojnih planova sa novinarom.

Pentagon je prošle nedelje šokirao javnost poništavanjem akreditacija novinarima koji su odbili da potpišu restriktivnu izjavu za koju su redakcije tvrdile da ograničava slobodu štampe.

Pored toga, Pentagon je održao znatno manje konferencija za štampu nego prethodne administracije i zamenio je tradicionalne redakcije velikih medijskih kuća onima koje su pro-Trampove i konzervativne.

Ministarstvo je takođe navodno počelo da zahteva od osoblja da se podvrgne poligrafskim testovima početkom ove godine kako bi se identifikovali izvori curenja informacija, kao što je to učinilo i nekoliko drugih agencija za nacionalnu bezbednost.

