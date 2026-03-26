Zmajevi su u finalu baraža protiv Italije: Vasilj i Džeko su heroji

Fudbaleri Velsa i Bosne i Hercegovine odigrali su susret polufinala baraža za Svjetsko prvenstvo. Regularni dio meča završio je rezultatom 1:1, nakon čega su uslijedili produžeci, gdje također nije bilo promjene rezultat. Plasman u finale nakon penal drame izborili su fudbaleri BiH.Penale su promašivali Demirović, Džonson i Vilijams.

Domaći fudbaleri od prve minute imali su znatno veći posjed lopte. Zmajevi su zaprijetili u desetoj minuti, ali je Demirović bio okrenut leđima prema golu i nije uspio zahvatiti loptu onako kako je želio, pa je propala prva prilika na susretu.

Sredinom poluvremena mnogo sreće za Vasilja i Bosnu i Hercegovinu. Vilson se lijepo namjestio i šutirao, ali je pogodio stativu našeg gola. Pet minuta prije kraja prvog poluvremena, najzapaženiji igrač susreta Vilson ponovo je šutirao, ovaj put iz slobodnog udarca, ali je Vasilj bio na visini zadatka i odbranio njegov udarac.

U samoj završnici prvog poluvremena, nakon akcije iz auta, šutirao je Dedić, ali je lopta otišla visoko preko gola.Na pauzi između dva poluvremena nije bilo promjena ni na jednoj strani. Nakon pet minuta nastavka Danijel Džejms je zaprijetio, ali se istakao Kolašinac dobrom reakcijom. U 52. minuti susreta Vels je poveo. Danijel Džejms je s nekih 25 metara snažno šutirao, Vasilj se nije uspio dobro pozicionirati i domaći su stigli do prednosti.

Nakon toga ponovo su prijetili domaći fudbaleri preko Džejmsa, koji je ovog puta pogodio prečku. U 63. minuti najbolja prilika za „Zmajeve“. Džeko je odigrao za Demirovića, koji je glavom odlično šutirao, ali golman Darlou vrhunskom intervencijom spašava svoj tim.

Novu dobru priliku za Zmajeve imali su u 72. minuti, kada je rezvrista Alajbegović dobro probio po lijevoj strani i snažno šutirao, ali golman domaćih se nije dao iznenaditi te je bez problema odbranio njegov udarac.

Četiri minute kasnije Zmajevi su imali novu dobru priliku, koju nisu uspjeli iskoristiti. Bajraktarević je poslao dugu loptu prema Demiroviću, koji se dobro ubacio i namjestio za šut, ali je loše reagovao, pa je velika prilika za naš tim propala.

Nova dobra prilika za BiH dogodila se u 83. minuti, kada je Burnić centrirao, a Tabković šutirao, ali je i to zaustavio večeras raspoloženi golman domaćih. U 86. minuti stigao je pogodak za izjednačenje. Alajbegović je precizno centrirao iz kornera, a Džeko postiže pogodak za 1:1.

U prvom produžetku Zmajevi su zaprijetili preko Bajraktarevića, ali je iz dobre pozicije loše šutirao, pa je prva prilika propala. Nakon toga Vilson je pokušao šut, ali Muharemović sjajno reaguje i zaustavlja loptu glavom. Potom je Demirović šutirao, ali pogodio spoljni dio mreže, te se na pauzu otišlo pri rezultatu 1:1. U drugom produžetku nije bilo pravih prilika, te su penali odlučili putnika u finale baraža za Mundijal,piše Avaz

