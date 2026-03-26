Tihi ubica u trbuhu koji odnosi živote

Objavljeno prije 40 minuta

Aneurizma aorte često bez simptoma nosi smrtonosan rizik

Aneurizma trbušne aorte je opasno proširenje najveće krvne žile u tijelu koje se često razvija bez simptoma. Nastaje kada zid aorte oslabi i počne se širiti, a najveća opasnost je njeno pucanje koje uzrokuje unutrašnje krvarenje i često završava smrćuNaziva se “tihim ubicom” jer većina ljudi ne zna da je ima. Ponekad se javljaju bol u stomaku ili leđima i pulsiranje oko pupka, dok su simptomi pucanja nagli i veoma jaki,piše Avaz

Glavni faktori rizika su pušenje, visok krvni pritisak, povišen holesterol i starija životna dob, posebno kod muškaraca.

Rano otkrivanje ultrazvukom može spasiti život, jer omogućava praćenje i pravovremeno liječenje. Terapija zavisi od veličine aneurizme, manje se prate, dok veće zahtijevaju operaciju kako bi se spriječile teške posljedice.


