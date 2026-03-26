Pentagon spremio opcije za napad: Kreće li SAD na Iran?

Dramatična vojna eskalacija bit će vjerovatnija ako se ne postigne napredak u diplomatskim pregovorima, a posebno ako Hormuški moreuz ostane zatvoren.

Neki američki zvaničnici smatraju da bi razorna demonstracija sile za okončanje borbi stvorila veću prednost u mirovnim pregovorima ili jednostavno dala Trumpu nešto na što će ukazati i proglasiti pobjedu, piše Axios.

Iran također ima riječ u tome kako će rat završiti, a mnogi scenariji o kojima se raspravlja riskirali bi produženje i intenziviranje borbe umjesto da je dovedu do dramatičnog završetka.

U intervjuima za Axios, zvaničnici i izvori upoznati s internim raspravama opisuju četiri glavne opcije “konačnog udarca” koje bi Trump mogao odabrati:

1) Invazija ili blokada otoka Kharg, glavnog iranskog izvoznog središta nafte,

2) Invazija Laraka, otoka koji pomaže Iranu da učvrsti svoju kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Strateška ispostava sadrži iranske bunkere, jurišne brodove koji mogu dignuti u zrak teretne brodove i radare koji prate kretanje u moreuzu.

3) Zauzimanje strateškog otoka Abu Musa i dva manja otoka, koji se nalaze blizu zapadnog ulaza u moreuz i kojima upravlja Iran, ali na koje pravo polažu i UAE.

4) Blokiranje ili zapljena brodova koji izvoze iransku naftu na istočnoj strani Hormuškog moreuza.

Planovi za kopnene operacije

Američka vojska također je pripremila planove za kopnene operacije duboko u unutrašnjosti Irana kako bi “osigurala” visoko obogaćeni uran zakopan unutar nuklearnih postrojenja.

Umjesto provođenja tako komplicirane i rizične operacije, SAD bi mogao izvesti velike zračne napade na postrojenja kako bi pokušao spriječiti Iran da ikada pristupi materijalu.

Trump još nije donio odluku o provođenju bilo kojeg od ovih scenarija, a zvaničnici Bijele kuće opisuju sve potencijalne kopnene operacije kao “hipotetske”.

Prijetnje bombardovanjem eletrana

Ali izvori kažu da je spreman eskalirati ako razgovori s Iranom uskoro ne daju opipljive rezultate.

Trump bi prvo mogao provesti svoju prijetnju bombardiranjem elektrana i energetskih postrojenja u Iranu, zbog čega je Teheran zaprijetio masovnom odmazdom širom Zaljeva.

Portparol Bijele kuće Karoline Leavitt upozorila je Iran u srijedu da je Trump spreman udariti “žešće nego ikad prije” ako se ne postigne dogovor.

“Predsjednik ne blefira i spreman je pokrenuti pakao. Iran ne bi trebao ponovno pogriješiti… svako nasilje nakon ove točke bit će zato što iranski režim… odbija postići dogovor”, rekla je Leavitt.

Očekuje se da će dodatna pojačanja, uključujući nekoliko eskadrila borbenih aviona i hiljada vojnika, stići na Bliski istok u nadolazećim danima i sedmicama.

Jedna ekspedicijska jedinica marinaca stići će ove sedmice, a druga se sada raspoređuje.

Komandni element 82. vazdušnodesantne divizije dobio je naredbu da se rasporedi na Bliski istok s pješačkom brigadom koja se sastoji od nekoliko hiljada vojnika.

Iranski zvaničnici rekli su da ne vjeruju Trumpovom pregovaračkom nastojanju i da ga vide kao varku za pokretanje prikrivenih napada.

Predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf napisao je u srijedu na X-u da iranske obavještajne službe sugeršu da “iranski neprijatelji, uz podršku zemlje u regiji, pripremaju operaciju okupacije jednog od iranskih otoka.”

Ghalibaf je vjerojatno aludirao na UAE i njihove pretenzije na Abu Musu.

– Svi neprijateljski pokreti su pod nadzorom naših oružanih snaga. Ako poduzmu bilo kakvu akciju, sva vitalna infrastruktura te regionalne zemlje bit će meta bez ograničenja neumoljivih napada – dodao je.

Izvor uključen u napore za pokretanje pregovora između SAD i Irana rekao je da Pakistan, Egipat i Turska još uvijek pokušavaju organizirati sastanak između stranaka.

Izvor je rekao da iako je Iran odbacio početni američki popis zahtjeva, nije u potpunosti isključio pregovore,pišu Vijesti

– Ali, problem je nepovjerenje. KomandantiIRGC-a su vrlo skeptični – rekao je izvor, misleći na moćnu iransku vojnu silu.

– Ali posrednici nisu odustali – dodao je.

