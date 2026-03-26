Tragedija kod Konjica: Jedna osoba poginula

Prema trenutno dostupnim informacijama, vozač putničkog automobila inicijala A.O. podletio je pod teretno voziloNa magistralnoj cesti M-17, u mjestu Radešine, danas oko 17.15 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke Opel Corsa i teretno motorno vozilo.

Povrijeđeni je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u bolnicu u Konjicu, gdje je, nažalost, podlegao zadobijenim povredama, potvrdila je za portal “Avaza” Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK.

Uviđaj na mjestu nesreće je završen, a saobraćaj na ovoj dionici ponovo se odvija nesmetano.

