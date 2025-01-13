Tri horoskopska znaka ulaze u inspirativnu novu eru počevši od 26. marta: Vrata sreće se otvaraju

Tokom direktnog Merkura, izuzetno smo motivisani. Ovaj tranzit nam pomaže da shvatimo da je ovaj život sve što imamo i da ne moramo prepustiti svoje misli onome što se dešava na društvenim mrežama ili u svijetu negativnosti uopšte. Vrijeme je da koristimo svoj um za dobro i stvaramo umjetnost, muziku, književnost i lijepe trenutke. Pravimo pauzu od svega lošeg na internetu kako bismo svijet ispunili ljubavlju i svjetlom.

1. Ovan

S vremena na vrijeme, dođeš na zaista genijalnu ideju, Ovne. Ono što je zabavno kod tebe jeste to što imaš zarazan način da drugima pokažeš veličinu svega što smisliš.

Harizmatičan si i šarmantan, ali i pametan. Zato, kada smisliš inspirativnu ideju, poput one koju dijeliš ovog dana, ljudi slušaju i obraćaju pažnju. Jednostavno ne mogu drugačije.

Znaš u svom srcu da ti ne treba ničija vjera u tebe. Ipak, ne sumnjaš da će je na kraju imati. Toliko si pun inspirativnih ideja da ćeš prije ili kasnije osvojiti mase. Tokom direktnog Merkura, ulaziš u novu inspirativnu eru i upravo to postižeš.

2. Vaga

Kada dođeš na inspirativnu ideju, ona obično ima veze s rješavanjem neke misterije ili problema koji je izmakao kontroli. Voliš rješavati probleme, Vago, i u tome si zaista dobra.

Na ovaj dan, tokom direktnog Merkura, imaš pažnju svih oko sebe jer si osoba koja ima odgovore. Kako je do toga došlo? Pa, iskoristila si svoj snažan um.

Jednom kada počneš razmišljati na taj način, izvori genijalnih ideja izbijaju na površinu. Dana 26. marta koristiš jednu ili dvije od njih za dobro. Možda čak budeš i heroj dana. Bravo! Dobro došla u inspirativnu novu eru.

3. Rak

Prijeko ti je potreban odmor od svega lošeg, Raku. Zanimljivo je da je 26. marta, tokom direktnog Merkura, to potpuno ostvarivo. Ne samo to, već to možeš i održati.

Ne duguješ ništa negativnosti. Ona je uvijek tu ako ti zatreba, ali ti sigurno ne treba ništa mračno ili depresivno u životu. Na ovaj dan biraš svoju sretnu maštu.

Dakle, ti stvaraš svoj svijet. Ti odlučuješ hoće li dan biti dobar ili loš. Tokom ovog tranzita biraš samo dobro, stalno. Izvini, negativnosti—pokušaj kasnije. Ulaziš u inspirativnu novu eru i tu ima mjesta samo za pozitivno, prenosi Novi.

