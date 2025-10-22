Svijet

Prekinuti pregovori: Prethodni su se završili bombardovanjem…

Objavljeno prije 1 sat

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio je danas da su prethodni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući one održane u New Yorku, obustavljeni zbog “pretjeranih zahtjeva američke strane”.

Arakci je novinarima rekao da “pregovori nisu napredovali jer su Amerikanci tražili više nego što je bilo prihvatljivo”, izvijestila je novinska agencija IRNA.

Teheran i Washington sudjelovali su u pet rundi neizravnih nuklearnih pregovora koji su kulminirali 12-dnevnim zračnim ratom u lipnju u kojem su Izrael i SAD bombardirali iranska nuklearna postrojenja.

Ranije ove godine, Iran je odbacio zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država da prestanu obogaćivati ​​uran, koje je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei nazvao “pretjeranima i skandaloznima”, te da je problem s Washingtonom trenutno “nerješiv” jer druga strana želi da “Iran bude poslušan Americi”.

Zapadne zemlje optužuju Iran da pokušava da napravi nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da razvija nuklearni program samo u civilne svrhe.


