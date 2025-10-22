Prekinuti pregovori: Prethodni su se završili bombardovanjem…

Arakci je novinarima rekao da “pregovori nisu napredovali jer su Amerikanci tražili više nego što je bilo prihvatljivo”, izvijestila je novinska agencija IRNA.

Teheran i Washington sudjelovali su u pet rundi neizravnih nuklearnih pregovora koji su kulminirali 12-dnevnim zračnim ratom u lipnju u kojem su Izrael i SAD bombardirali iranska nuklearna postrojenja.

Ranije ove godine, Iran je odbacio zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država da prestanu obogaćivati ​​uran, koje je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei nazvao “pretjeranima i skandaloznima”, te da je problem s Washingtonom trenutno “nerješiv” jer druga strana želi da “Iran bude poslušan Americi”.

Zapadne zemlje optužuju Iran da pokušava da napravi nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da razvija nuklearni program samo u civilne svrhe.

