Hormuški tjesnac otvoren

„U skladu s prekidom vatre u Libanonu , prolaz za sve komercijalne brodove kroz Hormuški tjesnac proglašen je potpuno otvorenim za preostalo razdoblje prekida vatre, duž koordinirane rute koju je prethodno najavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran“, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi na društvenoj mreži X.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Američki predsjednik Donald Trump danas je pozdravio iransku najavu da će Hormuški tjesnac biti otvoren za plovidbu tijekom trajanja primirja.

Na svojoj platformi Truth Social, Trump je zahvalio Iranu, navodeći da je strateški važan plovni put “potpuno otvoren i spreman za potpuni prolaz”.

Istovremeno je istaknuo da će pomorska blokada ostati na snazi ​​kada je riječ o Iranu, sve dok se, kako je naveo, ne postigne potpuni dogovor između dviju strana.

„Hormuški tjesnac je potpuno otvoren i spreman za poslovanje i puni prolaz, ali pomorska blokada ostat će na snazi ​​kada je u pitanju Iran , sve dok naš sporazum ne bude 100 posto dovršen. Ovaj proces trebao bi ići vrlo brzo jer je većina točaka već dogovorena“, rekao je Trump.

