Potpisan ugovor vrijedan više od milijardu KM: Počinje izgradnja gasovoda kroz RS, finansira se iz entitetskog budžeta

U prostorijama Vlade Republike Srpske u petak je ozvaničen početak jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u istoriji ovog entiteta. Predstavnici preduzeća “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva i beogradske kompanije “Konvar” potpisali su ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad, čija ukupna vrijednost prelazi milijardu konvertibilnih maraka, odnosno oko 511 miliona eura, prenosi Anadolija.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Fotografije sa događaja objavio je na mreži X direktor “Sarajevo-gasa” iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek, uz poruku da je riječ o “istorijskom danu i najvećem energetskom sporazumu od nastanka Republike Srpske”.

Finansiranje u 60 rata iz budžeta

Ugovor su potpisali Nedeljko Elek u ime “Sarajevo-gasa” i Miloš Petrović u ime kompanije “Konvar”. Projekat dužine oko 500 kilometara specifičan je po načinu finansiranja, jer će u potpunosti biti pokriven iz budžeta Republike Srpske, bez kreditnog zaduživanja.

– Specifičnost projekta je što se u potpunosti finansira iz budžeta Vlade Republike Srpske, bez kredita, u 60 mjesečnih rata. Vlada je preuzela obaveze 18 opština kroz koje prolazi gasovod. Tender je sproveden bez ijedne žalbe, transparentno, uz podršku i vlasti i opozicije – naveo je Elek, ističući da je riječ o najvećem energetskom ugovoru u istoriji Republike Srpske.

Tri faze izgradnje

Projekat će se realizovati u tri faze tokom naredne četiri godine:

Prva faza obuhvata izgradnju magistralne dionice od Šepka kod Zvornika, na granici sa Srbijom, do Banjaluke.

Druga faza predviđa izgradnju priključnih gasovoda prema 18 opština i gradova.

Treća faza podrazumijeva nastavak trase od Banjaluke do Novog Grada na granici sa Hrvatskom.

Energetska politika i ekološki efekti

Iako se gasovod priključuje na mrežu kod Zvornika kroz koju trenutno stiže ruski gas, izgradnja omogućava buduće izmjene izvora snabdijevanja, o čemu će se odlučivati nakon završetka radova, u zavisnosti od tržišta i energetskih politika.

Pored ekonomskog razvoja i gasifikacije industrijskih zona, očekuje se i smanjenje zagađenja vazduha, posebno u Banjaluci.

Upozorenja Evropske unije

Evropska komisija ranije je upozorila da bi ovakvi projekti mogli povećati energetsku zavisnost Bosne i Hercegovine od ruskog gasa. Brisel zagovara diverzifikaciju izvora energije, dok vlasti u Republici Srpskoj tvrde da će gasovod u budućnosti biti otvoren za različite dobavljače.

Za realizaciju projekta zadužen je konzorcijum koji predvodi beogradski “Konvar”, uz firme “Jokić-invest”, “Radis”, Zavod za zavarivanje i “GasTeh”. Ugovor ne uključuje troškove eksproprijacije zemljišta, koji će biti rješavani tokom izgradnje

