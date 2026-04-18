Potpisan ugovor vrijedan više od milijardu KM: Počinje izgradnja gasovoda kroz RS, finansira se iz entitetskog budžeta

U prostorijama Vlade Republike Srpske u petak je ozvaničen početak jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u istoriji ovog entiteta. Predstavnici preduzeća “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva i beogradske kompanije “Konvar” potpisali su ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad, čija ukupna vrijednost prelazi milijardu konvertibilnih maraka, odnosno oko 511 miliona eura, prenosi Anadolija.
Svečanom potpisivanju prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Fotografije sa događaja objavio je na mreži X direktor “Sarajevo-gasa” iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek, uz poruku da je riječ o “istorijskom danu i najvećem energetskom sporazumu od nastanka Republike Srpske”.
Finansiranje u 60 rata iz budžeta
Ugovor su potpisali Nedeljko Elek u ime “Sarajevo-gasa” i Miloš Petrović u ime kompanije “Konvar”. Projekat dužine oko 500 kilometara specifičan je po načinu finansiranja, jer će u potpunosti biti pokriven iz budžeta Republike Srpske, bez kreditnog zaduživanja.
– Specifičnost projekta je što se u potpunosti finansira iz budžeta Vlade Republike Srpske, bez kredita, u 60 mjesečnih rata. Vlada je preuzela obaveze 18 opština kroz koje prolazi gasovod. Tender je sproveden bez ijedne žalbe, transparentno, uz podršku i vlasti i opozicije – naveo je Elek, ističući da je riječ o najvećem energetskom ugovoru u istoriji Republike Srpske.
Tri faze izgradnje
Projekat će se realizovati u tri faze tokom naredne četiri godine:
Prva faza obuhvata izgradnju magistralne dionice od Šepka kod Zvornika, na granici sa Srbijom, do Banjaluke.
Druga faza predviđa izgradnju priključnih gasovoda prema 18 opština i gradova.
Treća faza podrazumijeva nastavak trase od Banjaluke do Novog Grada na granici sa Hrvatskom.
Energetska politika i ekološki efekti
Iako se gasovod priključuje na mrežu kod Zvornika kroz koju trenutno stiže ruski gas, izgradnja omogućava buduće izmjene izvora snabdijevanja, o čemu će se odlučivati nakon završetka radova, u zavisnosti od tržišta i energetskih politika.
Pored ekonomskog razvoja i gasifikacije industrijskih zona, očekuje se i smanjenje zagađenja vazduha, posebno u Banjaluci.
Upozorenja Evropske unije
Evropska komisija ranije je upozorila da bi ovakvi projekti mogli povećati energetsku zavisnost Bosne i Hercegovine od ruskog gasa. Brisel zagovara diverzifikaciju izvora energije, dok vlasti u Republici Srpskoj tvrde da će gasovod u budućnosti biti otvoren za različite dobavljače.
Za realizaciju projekta zadužen je konzorcijum koji predvodi beogradski “Konvar”, uz firme “Jokić-invest”, “Radis”, Zavod za zavarivanje i “GasTeh”. Ugovor ne uključuje troškove eksproprijacije zemljišta, koji će biti rješavani tokom izgradnje