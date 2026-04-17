Ljekari iz tri kantona najavili štrajk: Zdravstveni radnici ogorčeni na vlast

Sindikat radnika zdravstva u KS najavio je mirne proteste za 24. april, a ukoliko Vlada KS ne bude imala sluha za njihove zahtjeve, ne isključuju ulazak u generalni štrajk. Štrajk su najavili i doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, ali i u Srednjobosanskom kantonu. Propali su pregovori o pitanju izmjene i dopune kolektivnog ugovora za radnike u zdravstvu KS. Mislim da će ova vlast shvatiti da mora ponuditi prihvatljivu ponudu za radnike u zdravstvu. Ja im preporučujem da ne dozvole kolaps u zdravstvenom sistemu u KS i da povećaju plate uposlenicima u zdravstvu – kazao je predstavnik Sindikata radnika u zdravstvu KS.

Odgovornost na vlasti

Kazao je da im štrajk nije u interesu, ali da ako vlast u KS dozvoli, doći će do općeg kolapsa zdravstva. Štrajk će 21. aprila razmatrati i Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije SBK, jer, iako su pristali na kompromisno povećanje plaća od 10 posto, tvrde da su na kraju izigrani. Osim toga, štrajk je izvjestan i u TK jer doktori nisu priznati kroz koeficijent stručnosti.

Predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK prof. dr. Elvira Konjić za “Avaz” je kazala da doktori kao glavni nosioci zdravstvenog sistema nisu poštovani.

Konjić: Doktori u TK stigmatizovani.

– Da se razumijemo, mi apsolutno nemamo ništa protiv drugih uposlenika u zdravstvu i drago nam je što su ostvarili ono što su tražili, ali krucijalni problem je što za Vladu Tuzlanskog kantona najobrazovaniji i najodgovorniji u zdravstvenom sistemu, a to su doktori i subspecijalisti, nisu priznati kroz koeficijent stručnosti – istakla je Konjić.

Razlike po kantonima

Ona je istakla da se doktori bez obzira na specijalizaciju ili subspecijalizaciju bore za osnovnu plaću.

– Građani često ne mogu da razumiju zašto se borimo za osnovnu platu. Osnovna plata je ono od čega živimo. Imamo mnogo kolega koji rade na patologiji i mikrobiologiji i imaju samo osnovnu platu. To su specijalisti koji imaju oko 3.000 KM osnovne plate i to je sramota – kazala je.

Poređenja radi Konjić je kazala da ona i njen kolega u Sarajevu, isti specijalista, hirurg, sa trideset godina radnog staža, nemaju istu plaću, te da taj kolega ima gotovo 1.000 KM veću osnovnu plaću.

– Ako moj kolega ima koeficijent 6,2, zašto u Tuzlanskom kantonu to nije moguće? Imamo isto obrazovanje, iste godine školovanja, a nemamo isti koeficijent stručnosti. To je razlog zašto smo povrijeđeni – objasnila je,piše Avaz

Sadiković: Ušli smo u proces mirenja.

Kada su u pitanju koeficijenti, istog mišljenja je i Sadiković, kazavši da je je to ono što oni žele da postignu na nivou FBiH, a to je krovni kolektivni ugovor prema kojem će u svim kantonima koeficijenti biti identični, a da se pitanje satnice dalje pregovara po kantonima.

Bit ćemo primorani na liječenje privatno

– Specijalisti su traženi i u privatnom sektoru, gdje su plate i do tri puta veće. Ali mi se borimo da u javnom zdravstvenom sektoru ostane kadar, da građani imaju zdravstvenu uslugu. Nemaju svi novac za privatno liječenje. Ko može sebi priuštiti liječenje onkoloških ili hroničnih bolesti privatno? To je nemoguće. Možete otići na jedan ili dva pregleda, ali ozbiljno liječenje je uvijek u javnom sektoru. Zato moramo imati jak javni zdravstveni sistem. Kolege odlaze i to je u Tuzlanskom kantonu već alarmantno – kazala je doktorica Elvira Konjić.

