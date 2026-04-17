Jeziv iskaz na suđenju: Drogirali se, izbila mu zub, pa je udavio, tijelo 10 dana topio u kiselini

Suđenje Ognjenu Dabetiću za ubistvo Noe Milivojev nastavljeno je u Višem sudu u Beogradu, gdje je optuženi prvi put iznio svoju odbranu, prenosi Telegraf.rs.

Kako je naveo, s Noom je bio u emotivnoj vezi od kraja 2022. godine, tvrdeći da je njihov odnos bio obilježen čestim sukobima, ljubomorom i konzumiranjem narkotika. Prema njegovim riječima, kobni događaj odigrao se u njegovom stanu, gdje je došlo do fizičkog obračuna.

Ispričao je da ga je, kako tvrdi, žrtva tokom sukoba napala, te da mu je tom prilikom izbila zub. U nastavku sukoba, kako je naveo, oboje su se hvatali za vrat, a na pitanje sudije koliko jako ju je stezao, odgovorio je: “Jako”.

Dodao je da je nakon sukoba otišao u drugu prostoriju, gdje je zaspao, a da je tek po povratku shvatio da žrtva ne daje znakove života,piše Avaz

Posebno uznemirujući dio njegovog iskaza odnosi se na period nakon ubistva. Optuženi je naveo da je danima boravio u stanu, pokušavajući se, kako tvrdi, ubiti, a potom je odlučio da se riješi tijela.

– Taj proces je trajao oko 10 dana. Koristio sam sonu kiselinu i izbjeljivač – rekao je u sudnici.

Tokom ročišta prikazani su i materijalni dokazi, uključujući fotografije s mjesta zločina, a sud je naložio dodatno vještačenje njegovog psihičkog stanja.

Suđenje se nastavlja, a ključnu ulogu u daljem postupku imat će nalaz vještaka koji treba utvrditi da li je optuženi bio uračunljiv u trenutku izvršenja krivičnog djela.

Facebook komentari