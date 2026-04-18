Iranci odbacili Trampove tvrdnje: “Nećemo predati obogaćeni uranij, svet nam je kao i iransko tlo”

Iranske vlasti odbacile su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da će Teheran predati svoj obogaćeni uranijum.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei izjavio je da iranski obogaćeni uranijum neće biti prebačen ni u jednu drugu državu, te da opcija njegovog slanja u Sjedinjene Američke Države nikada nije bila na stolu.

Tramp tvrdi: Uzet ćemo obogaćeni uranij iz Irana

– Iranski obogaćeni uranijum nam je svet kao i iransko tlo i ni pod kojim okolnostima neće biti prebačen nigdje – rekao je Bagei.

Podsjećamo, Donald Tramp je ranije izjavio da je Iran “pristao na sve”, uključujući i uklanjanje obogaćenog uranijuma iz zemlje, ali su te tvrdnje iz Teherana odmah odbacili.

Tramp je naveo i da bi Sjedinjene Američke Države i Iran zajednički, kako je rekao, “mirnim tempom” ušli u postrojenja i preuzeli obogaćeni uranijum, koji bi potom bio prebačen u SAD.

Iako je Axios ranije objavio da se u okviru prijedloga mirovnog plana razmatra i mogućnost oslobađanja oko 20 milijardi dolara zamrznute iranske imovine u zamjenu za predaju nuklearnog materijala, Tramp je to demantovao u intervjuu za Bloomberg, ističući da Teheran “neće dobiti nikakva zamrznuta sredstva”.

Bagei je dodatno naglasio da je “ukidanje sankcija od velike važnosti za Iran, ali da je nadoknada nastale štete poseban prioritet”.

