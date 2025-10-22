“Ovo je kršenje prava”

U izjavi su stručnjaci UN-a priznali da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naveo borbu protiv trgovine drogom kao osnovu za ove operacije, ali su ocijenili da “čak i ako bi se te tvrdnje dokazale, upotreba smrtonosne sile u međunarodnim vodama bez pravne osnove predstavlja kršenje međunarodnog prava mora i izvansudska pogubljenja”, izvijestio je Reuters.

Neovisni stručnjaci, koje je imenovalo Vijeće UN-a za ljudska prava , dodali su da napadi krše suverenitet Venezuele i predstavljaju kršenje osnovnih međunarodnih obveza SAD-a da se ne miješaju u unutarnje stvari drugih zemalja, niti im prijete silom.

„Takve akcije predstavljaju iznimno opasnu eskalaciju s ozbiljnim posljedicama za mir i sigurnost u karipskoj regiji“, navodi se u izjavi.

Stručnjaci UN-a izjavili su da su u kontaktu s američkim vlastima u vezi s njihovim zabrinutostima i upozorili da bi tajne ili izravne vojne operacije protiv suverene države predstavljale “još ozbiljnije kršenje Povelje Ujedinjenih naroda “.

Washington, prema Reutersu, ne priznaje rezultate predsjedničkih izbora u Venezueli 2024. godine , tvrdeći da postoje “uvjerljivi dokazi” da je pobijedio oporbeni kandidat.

„Takvi takozvani ‘stručnjaci’ brane nelegitimnog vođu koji je bjegunac od američke pravde, prijeti sigurnosti regije i truje Amerikance“, rekao je visoki dužnosnik State Departmenta pod uvjetom anonimnosti.

SAD su svoje postupke opravdale pozivajući se na članak 51. Povelje UN-a, koji predviđa pravo na samoobranu u slučaju oružanog napada, uz obvezu da se o tome odmah obavijesti Vijeće sigurnosti .

Ministar vanjskih poslova Venezuele Ivan Hill izjavio je da su stručnjaci UN-a potvrdili zabrinutost Caracasa zbog američke vojne kampanje.

„ SAD izmišlja neprijatelje kako bi opravdao navodno pravo na samoobranu, što rezultira masakrima na Karibima“, rekao je Hill putem aplikacije Telegram.

Tijekom proteklih mjeseci, američki predsjednik naredio je najmanje šest napada na brodove osumnjičene za krijumčarenje droge, pri čemu je navodno poginulo najmanje 27 ljudi.

Te akcije dio su šire kampanje protiv onoga što Trump tvrdi da je “narkoteroristička prijetnja” koja potječe iz Venezuele, za što optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Prošli tjedan Trump je izjavio da je ovlastio Središnju obavještajnu agenciju (CIA) za provođenje tajnih operacija na teritoriju Venezuele.

