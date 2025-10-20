Svijet

Trampe, nismo se tako dogovorili!

Objavljeno prije 51 minuta

Pozivi na trenutni prekid vatre u Ukrajini bez rješavanja temeljnih uzroka sukoba proturječe sporazumima koje su na Aljasci postigli ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump, izjavio je danas ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

„Sada pokušavaju uvjeriti naše američke kolege da promijene svoj stav i prestanu težiti dugoročnom, održivom rješenju te jednostavno stoje po strani i puste povijest da sudi. Znamo tko to radi. To su Zelenskijevi europski pokrovitelji i gospodari . Ali ovaj pristup je potpuno suprotan onome što su predsjednici Trump i Putin dogovorili u Anchorageu kada su se složili usredotočiti na temeljne uzroke sukoba “, rekao je Lavrov u razgovoru s novinarima nakon razgovora s etiopskim ministrom vanjskih poslova, javlja RIA Novosti .

Ruski ministar vanjskih poslova rekao je da bi trenutni prekid vatre u Ukrajini značio da bi veći dio zemlje ostao pod nacističkom kontrolom.

„Primirje bi sada značilo samo jedno: da bi ogroman dio Ukrajine ostao pod kontrolom nacističkog režima. Taj dio Ukrajine bio bi jedino mjesto na svijetu gdje je neki jezik zakonski zabranjen, a da ne spominjemo činjenicu da je to službeni jezik UN-a i jezik kojim govori većina stanovništva“, rekao je Lavrov novinarima.


