„Sada pokušavaju uvjeriti naše američke kolege da promijene svoj stav i prestanu težiti dugoročnom, održivom rješenju te jednostavno stoje po strani i puste povijest da sudi. Znamo tko to radi. To su Zelenskijevi europski pokrovitelji i gospodari . Ali ovaj pristup je potpuno suprotan onome što su predsjednici Trump i Putin dogovorili u Anchorageu kada su se složili usredotočiti na temeljne uzroke sukoba “, rekao je Lavrov u razgovoru s novinarima nakon razgovora s etiopskim ministrom vanjskih poslova, javlja RIA Novosti .

Ruski ministar vanjskih poslova rekao je da bi trenutni prekid vatre u Ukrajini značio da bi veći dio zemlje ostao pod nacističkom kontrolom.

„Primirje bi sada značilo samo jedno: da bi ogroman dio Ukrajine ostao pod kontrolom nacističkog režima. Taj dio Ukrajine bio bi jedino mjesto na svijetu gdje je neki jezik zakonski zabranjen, a da ne spominjemo činjenicu da je to službeni jezik UN-a i jezik kojim govori većina stanovništva“, rekao je Lavrov novinarima.

